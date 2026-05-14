Hỗn loạn ở Thượng viện Philippines sau tiếng súng nổ

Tiếng súng vừa vang lên tại Thượng viện Philippines, sau khi 1 chính trị gia cấp cao bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã tuyên bố ông sắp bị bắt.

Cảnh tượng hỗn loạn trong Thượng viện Philippines ngày 13/5. Ảnh: Reuters.

Tiếng súng khiến nhiều người bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Đến nay chưa có thông tin nào về thương vong. Tổng Thư ký Thượng viện Mark Llandro Mendoza xác nhận với báo chí về vụ hỗn loạn xảy ra tại cơ quan lập pháp ở thủ đô Manila ngày 13/5.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa - cựu cảnh sát trưởng quốc gia, kêu gọi người dân tập trung để ngăn chặn việc ông bị bắt và chuyển giao cho ICC. Ông dela Rosa là người đi đầu trong việc triển khai chiến dịch chống ma túy đẫm máu dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ngày 11/5, ICC (trụ sở tại La Hay) công bố lệnh bắt giữ ông dela Rosa với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người - cùng tội danh mà cựu Tổng thống Duterte, 81 tuổi, đang đối mặt trong lúc chờ xét xử tại ICC.

Ông dela Rosa, 64 tuổi, phủ nhận mọi liên quan tới các vụ bắn chết người trái pháp luật.

“Tôi kêu gọi mọi người, hy vọng các bạn có thể giúp tôi. Đừng để thêm một người Philippines nào bị đưa tới La Hay”, ông nói trong đoạn video phát trên Facebook từ văn phòng tại Thượng viện, nơi ông trú ẩn từ hôm 11/5, sau khi được đặt dưới sự bảo vệ của cơ quan lập pháp.

Tổng Thư ký Thượng viện Mendoza cho biết, các sĩ quan thực thi pháp luật thuộc Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) đã xông vào Thượng viện và nổ súng khi rút lui.

Tuy nhiên, Giám đốc NBI Melvin Matibag nói với đài GMA News rằng họ không triển khai lực lượng.

“Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Tư pháp và ông ấy nói tôi hãy chờ chỉ thị. Chúng tôi hoàn toàn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào”, ông Matibag nói.

Theo Reuters, khoảng chục binh sĩ mặc quân phục và mang theo súng đã xuất hiện tại Thượng viện.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla, hiện chưa rõ ai là người nổ súng và cần kiểm tra lại camera an ninh. Ông khẳng định ông dela Rosa vẫn an toàn và cam kết sẽ không có vụ bắt giữ nào diễn ra.

Hiện chưa rõ thương vong trong vụ nổ súng ở Thượng viện Philippines. Ảnh: Reuters.

Ông Dela Rosa từng là cánh tay phải của ông Duterte trong chiến dịch trấn áp mạnh tay khiến hàng nghìn nghi phạm buôn bán ma túy thiệt mạng.

Cảnh sát bác bỏ cáo buộc vi phạm quyền con người, cho biết hơn 6.000 người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy đều có vũ trang và chống trả khi bị bắt.

Thượng viện Philippines được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt ngày 13/5, với nhiều hàng cảnh sát được triển khai để giữ trật tự trong lúc người biểu tình tụ tập bên ngoài để yêu cầu bắt ông dela Rosa.

Chủ tịch Thượng viện Alan Peter Cayetano cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., và Tổng thống khẳng định không có nhân sự chính phủ nào liên quan tới vụ việc ngày 13/5.

Ông dela Rosa kêu gọi Tổng thống Marcos không giao nộp ông cho ICC. Ông cũng đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Philippines nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực chuyển ông tới La Hay.

Ông Dela Rosa khẳng định việc chuyển giao ông cho ICC là bất hợp pháp, vì Philippines không còn là thành viên của Quy chế Rome.

Philippines rút khỏi ICC vào năm 2018, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Duterte, sau khi công tố viên của tòa án thông báo mở cuộc điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy ở quốc gia Nam Á này. ICC cho rằng những cáo buộc liên quan tới giai đoạn Philippines còn là thành viên vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của tòa.

Ông Duterte dự kiến sẽ trở thành cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên bị đưa ra xét xử tại ICC.