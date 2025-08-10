Isak nổi giận

Alexander Isak đối đầu căng thẳng với ban lãnh đạo Newcastle United sau khi CLB thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng từ Liverpool.

Newcastle từ chối bán Isak cho Liverpool.

Theo The Telegraph, quyết định cứng rắn của các ông chủ Saudi Arabia khi khẳng định tiền đạo người Thụy Điển không phải để bán khiến mối quan hệ đôi bên trở nên rạn nứt nghiêm trọng. Isak phản ứng dữ dội, từ chối chấp nhận thực tế và bị HLV Eddie Howe buộc tập riêng, tách hoàn toàn khỏi đội một. Chừng nào chưa nguôi giận và chấp nhận ở lại, chừng đó anh sẽ không được ra sân cho "Chích chòe".

Nguồn tin cho biết Isak muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng này, thậm chí tự ý trở về tập tại CLB cũ Real Sociedad mà không xin phép. Liverpool để ngỏ khả năng quay lại với một mức giá kỷ lục ở Anh. Newcastle kiên quyết bám sát mức định giá 150 triệu bảng và tuyên bố sẽ không đổi ý, dù có mua thêm tiền đạo mới.

HLV Howe khéo léo né tránh khi nói về tương lai Isak, khẳng định mọi quyết định thuộc về cấp trên. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng tái hòa nhập nếu tình hình "trở nên đúng đắn". Newcastle tin rằng sau khi thị trường đóng cửa, họ có thể đàm phán gia hạn hợp đồng kèm điều khoản giải phóng để giữ chân Isak lâu dài.

Hiện tại, Isak còn 3 năm hợp đồng, nhưng sự căng thẳng giữa anh và CLB khiến CĐV Newcastle cảm thấy thất vọng và tức giận. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn lạc quan tiền đạo 25 tuổi sẽ bình tĩnh trở lại và tiếp tục tỏa sáng tại St James’ Park khi mùa giải 2025/26 bắt đầu.