Liverpool sẵn sàng bán Elliott để gom tiền mua Isak

  • Thứ năm, 7/8/2025 20:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jurgen Klopp, hiện là nhân vật chủ chốt tại Red Bull, có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp Liverpool tăng cường ngân sách để chiêu mộ Alexander Isak.

Việc để Elliott ra đi không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp Liverpool tinh gọn đội hình, tập trung vào những mục tiêu chiến lược như Isak.

Theo Bild, Klopp rất muốn RB Leipzig chiêu mộ tiền vệ Harvey Elliott hè này. Tiền vệ 22 tuổi từng là học trò cưng của Klopp tại Anfield. Sau màn trình diễn xuất sắc tại giải U21 châu Âu hồi tháng 6, khi được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải, Elliott nhận nhiều sự quan tâm từ các đội bóng Anh như Brighton và West Ham.

Tuy nhiên, Leipzig và HLV Klopp mang đến cơ hội để Elliott thử sức tại môi trường Bundesliga. Về phần Liverpool, "The Kop" sẵn sàng để Elliott ra đi nếu nhận được khoảng 50 triệu bảng. Số tiền này sẽ giúp tăng cường đáng kể ngân sách chuyển nhượng của Liverpool, tạo điều kiện để họ quay lại với một lời đề nghị có giá cao hơn cho Isak.

Nếu thương vụ bán Elliott sang Đức thành công, đây sẽ là một bước đi chiến lược giúp Liverpool cân bằng tài chính trong bối cảnh đã chi tiêu mạnh tay cho các tân binh như Florian Wirtz và Hugo Ekitike.

Về phần RB Leipzig, CLB nước Đức cũng sẽ rủng rỉnh hầu bao nếu hoàn tất việc bán Sesko cho MU với giá hơn 75 triệu bảng. Với tư cách Giám đốc Thể thao Toàn cầu tại Red Bull, Klopp là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng ở khâu chuyển nhượng của Leipzig hè này.

Tường Linh

Liverpool Liverpool FC Ngoại hạng Anh Harvey Elliott

