Isak gây sốc

Alexander Isak khiến nội bộ Newcastle United rúng động khi tuyên bố sự nghiệp tại St James’ Park khép lại và không có ý định trở lại thi đấu.

Isak kiên quyết rời Newcastle để gia nhập Liverpool.

Theo The Athletic, động thái trên được xem là bước đi quyết liệt nhất của tiền đạo người Thụy Điển nhằm thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool ngay trong hè 2025. "Dù có ở lại, Isak cũng sẽ không khoác áo Newcastle thêm lần nào", nguồn tin khẳng định.

Isak chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn Premier League gặp Aston Villa cuối tuần này. Từ đầu hè, anh liên tục được liên hệ với Liverpool, đặc biệt sau khi nhà ĐKVĐ Premier League gửi đề nghị trị giá khoảng 110 triệu bảng kèm phụ phí nhưng bị Newcastle từ chối.

Isak không dự chuyến du đấu châu Á, trở về tập cùng CLB cũ Real Sociedad. Khi quay lại đại bản doanh Newcastle tuần trước, HLV Eddie Howe yêu cầu anh không tham gia tập luyện cùng đội một. Phát biểu sau trận giao hữu thua Atletico Madrid 0-2, Howe nói: "Tôi muốn những cầu thủ thực sự khao khát cống hiến cho CLB. Câu trả lời thuộc về chính cậu ấy".

Dù kiên quyết giữ chân, quan điểm của Newcastle có thể thay đổi nếu nhận được đề nghị trị giá gần 150 triệu bảng và tìm được phương án thay thế.

Về phía Liverpool, nhu cầu bổ sung hàng công trở nên rõ ràng sau khi Luis Diaz và Darwin Nunez rời đội. Đội trưởng Virgil van Dijk thậm chí công khai kêu gọi ban lãnh đạo chiêu mộ thêm tiền đạo để tăng sức mạnh cho đội.

Quyết tâm dứt áo của Isak cùng sự theo đuổi sát sao từ Liverpool biến thương vụ thành tâm điểm hứa hẹn làm nóng những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025.