Newcastle tìm ra người thay Isak

Tiền đạo Nicolas Jackson bày tỏ mong muốn được chuyển đến Newcastle United trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Động lực thúc đẩy Newcastle theo đuổi Jackson đến từ nguy cơ mất Alexander Isak.

Theo The Telegraph, Jackson chọn Newcastle United làm điểm đến ưu tiên dù nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khác, bao gồm Bayern Munich, Juventus, AC Milan và Aston Villa. Cầu thủ người Senegal cũng đã thông báo về quyết định của mình đến ban lãnh đạo Chelsea.

Quyết định được Jackson đưa ra trong bối cảnh Newcastle đang khao khát bổ sung tiền đạo mới. "Chích chòe" vừa nhận thất bại trong vụ Benjamin Sesko, khi cầu thủ gia nhập MU. Trước đó, Newcastle cũng hụt nhiều mục tiêu tiền đạo quan trọng khác như Liam Delap hay Ekitike.

Từ đầu tháng, Newcastle mở các cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của Jackson, và cầu thủ cũng rất hào hứng với dự án tham vọng của HLV Eddie Howe. Jackson, người ghi 30 bàn trong 81 trận cho Chelsea kể từ khi gia nhập từ Villarreal vào năm 2023, tin rằng lối chơi gây áp lực tầm cao của HLV Howe sẽ phù hợp với phong cách của mình.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ gặp rào cản về giá. Chelsea định giá Jackson trong khoảng 80-100 triệu bảng, một con số “điên rồ” đối với Newcastle, đặc biệt khi kỷ lục chuyển nhượng của họ chỉ là 63 triệu bảng cho Alexander Isak vào năm 2022.

Newcastle cho rằng giá trị của Jackson gần với mốc 60-65 triệu bảng, và sẽ không trả quá cao cho Chelsea. Về phần mình, ban lãnh đạo "The Blues" cũng có thể phải nhượng bộ, bởi CLB chủ sân Stamford Bridge đang khủng hoảng thừa trên hàng công, sau khi chiêu mộ Joao Pedro và Delap.

Jackson đánh mất vị trí trong đội hình chính của Chelsea, phải tập luyện một mình và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận giao hữu thắng Bayer Leverkusen 2-0 cuối tuần trước.