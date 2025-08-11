Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle tìm ra người thay Isak

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Nicolas Jackson bày tỏ mong muốn được chuyển đến Newcastle United trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Động lực thúc đẩy Newcastle theo đuổi Jackson đến từ nguy cơ mất Alexander Isak.

Theo The Telegraph, Jackson chọn Newcastle United làm điểm đến ưu tiên dù nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khác, bao gồm Bayern Munich, Juventus, AC Milan và Aston Villa. Cầu thủ người Senegal cũng đã thông báo về quyết định của mình đến ban lãnh đạo Chelsea.

Quyết định được Jackson đưa ra trong bối cảnh Newcastle đang khao khát bổ sung tiền đạo mới. "Chích chòe" vừa nhận thất bại trong vụ Benjamin Sesko, khi cầu thủ gia nhập MU. Trước đó, Newcastle cũng hụt nhiều mục tiêu tiền đạo quan trọng khác như Liam Delap hay Ekitike.

Từ đầu tháng, Newcastle mở các cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của Jackson, và cầu thủ cũng rất hào hứng với dự án tham vọng của HLV Eddie Howe. Jackson, người ghi 30 bàn trong 81 trận cho Chelsea kể từ khi gia nhập từ Villarreal vào năm 2023, tin rằng lối chơi gây áp lực tầm cao của HLV Howe sẽ phù hợp với phong cách của mình.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ gặp rào cản về giá. Chelsea định giá Jackson trong khoảng 80-100 triệu bảng, một con số “điên rồ” đối với Newcastle, đặc biệt khi kỷ lục chuyển nhượng của họ chỉ là 63 triệu bảng cho Alexander Isak vào năm 2022.

Newcastle cho rằng giá trị của Jackson gần với mốc 60-65 triệu bảng, và sẽ không trả quá cao cho Chelsea. Về phần mình, ban lãnh đạo "The Blues" cũng có thể phải nhượng bộ, bởi CLB chủ sân Stamford Bridge đang khủng hoảng thừa trên hàng công, sau khi chiêu mộ Joao Pedro và Delap.

Jackson đánh mất vị trí trong đội hình chính của Chelsea, phải tập luyện một mình và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận giao hữu thắng Bayer Leverkusen 2-0 cuối tuần trước.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Alexander Isak

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

