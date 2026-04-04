Iran nhắm bắn chiến đấu cơ Mỹ gần eo biển Hormuz Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.

Hãng tin Tasnim cho biết cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào khu vực lân cận nhà máy hạt nhân Bushehr sáng nay đã khiến một người thiệt mạng.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận nạn nhân là nhân viên an ninh của nhà máy. Về thiệt hại vật chất, hỏa lực đã đánh trúng và làm hư hại một tòa nhà phụ trong khuôn viên cơ sở. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định vụ tấn công chưa gây ra bất kỳ nguy cơ rò rỉ phóng xạ nào đối với khu vực xung quanh.

Trong tuyên bố trên X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận đã nhận được thông báo trên vào sáng nay. Đây là vụ tấn công thứ tư nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran trong những tuần gần đây.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về sự việc. Ông nhấn mạnh rằng dù chỉ là các tòa nhà phụ, nhưng vụ tấn công có thể vẫn đe dọa nguy cơ an toàn thiết yếu đối với vận hành của nhà máy, do đó mọi hành vi tấn công vào khu vực này đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Iran tung đòn hiểm có sức công phá lớn hơn vũ khí hạt nhân

Ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại International Crisis Group, nhận định rằng trong nỗ lực ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ đã vô tình trao cho Iran một “vũ khí gây gián đoạn quy mô lớn”.

Theo chuyên gia này chia sẻ với Reuters, Tehran hiểu rõ rằng quyền chi phối thị trường năng lượng toàn cầu thông qua việc kiểm soát các eo biển chiến lược mang lại sức mạnh “vượt xa cả vũ khí hạt nhân”.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Tổng thống Trump tự tin eo biển sẽ sớm thông suốt và khẳng định Iran không được phép điều tiết giao thông đường thủy sau chiến tranh. Tuy nhiên, thay vì đưa ra kế hoạch khai thông cụ thể, ông lại yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh và đồng minh NATO đứng ra dẫn dắt nỗ lực này.

Dù yếu thế về hỏa lực, IRGC đã phong tỏa hiệu quả eo biển thông qua các vụ tấn công tàu, rải mìn và thu phí kể từ ngày 28/2. Hệ quả là giá dầu đạt đỉnh, gây thiếu hụt năng lượng và thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, tạo gánh nặng chính trị cho ông Trump trước thềm bầu cử tháng 11.

Các báo cáo tình báo cảnh báo Iran khó lòng từ bỏ đòn bẩy này sau khi đã nếm trải quyền lực kiểm soát tuyến đường thủy huyết mạch này.

Italy củng cố quan hệ với đồng minh vùng Vịnh

Thủ tướng Giorgia Meloni đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông (gồm Saudi Arabia, Qatar và UAE) nhằm trấn an các đồng minh vùng Vịnh trước áp lực từ Iran.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Sân bay Quốc tế Doha, Qatar. Ảnh: Guardian.

Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ an ninh, chuyến đi còn mang tính chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho Italy trong bối cảnh xung đột leo thang. Đáng chú ý, bà Meloni là nhà lãnh đạo EU đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức tới khu vực này kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28/2.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ tại Isfahan

Hãng tin Fars đưa tin các hệ thống phòng không tiên tiến thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 tại tỉnh Isfahan.Theo các báo cáo trước đó, sự việc này diễn ra sau khi lực lượng Iran tuyên bố bắn rơi hai máy bay chiến đấu của Mỹ, gồm một chiếc tại miền Tây Nam Iran và một chiếc gần Eo biển Hormuz

Ông Sami Puri, giảng viên thỉnh giảng tại King’s College London, nhận định nỗ lực giải cứu phi công Mỹ sẽ gặp nhiều thách thức do phải đối mặt trực tiếp với hỏa lực Iran.

Chia sẻ với Al Jazeera, ông Puri cho biết: “Vệ tinh và các phương tiện kỹ thuật chỉ có tác dụng hạn chế bởi đây là cuộc tìm kiếm một cá nhân đơn lẻ trong địa hình rộng lớn, hiểm trở bao gồm cả đồi núi và sa mạc”.

Để xác định chính xác vị trí phi công, lực lượng Mỹ buộc phải bay thấp, khiến rủi ro đối với đội cứu hộ gia tăng. Nhiệm vụ này đòi hỏi phi cơ phải quan sát ở cự ly gần trong khi xuyên qua tầm ngắm của đối phương. Với Iran, việc bắn hạ chiếc máy bay thứ ba của Mỹ liên tiếp sẽ là một chiến tích lớn.

Ông Puri bổ sung rằng sự cố này gây “nỗi bẽ bàng sâu sắc” cho quân đội Mỹ, đặc biệt sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên không phận Iran.

Khoảnh khắc cường kích A-10 của Mỹ trúng tên lửa Iran Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.

Iran phát tín hiệu khóa thêm điểm nghẽn chiến lược ở Biển Đỏ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày thứ Bảy đã phát đi thông điệp mang tính cảnh báo nhằm vào một “điểm nghẽn” hàng hải chiến lược khác ở Trung Đông - eo biển Bab el-Mandeb, trong bối cảnh Tehran được cho là đang kiểm soát hiệu quả lưu lượng tàu thuyền qua eo Hormuz.

Bab el-Mandeb nằm giữa Yemen trên bán đảo Arab và vùng Sừng châu Phi, là cửa ngõ phía nam dẫn vào Biển Đỏ và kênh đào Suez - tuyến hàng hải kết nối trực tiếp với Địa Trung Hải.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf đặt loạt câu hỏi mang hàm ý cảnh báo: “Bao nhiêu phần trăm dầu mỏ, LNG, lúa mì, gạo và phân bón toàn cầu đi qua eo Bab el-Mandeb? Những quốc gia và công ty nào chiếm tỷ trọng vận chuyển lớn nhất qua tuyến đường này?”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - kiểm soát khu vực ven eo Bab el-Mandeb và đã bắt đầu tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ từ tháng 11/2023.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu và 30% lưu lượng container thế giới đi qua kênh đào Suez. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ước tính khoảng 6% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua eo Bab el-Mandeb.

Biển Đỏ cũng đóng vai trò là tuyến xuất khẩu thay thế quan trọng đối với dầu mỏ Saudi Arabia, giúp nước này giảm phụ thuộc vào eo Hormuz. Cảng Yanbu trên tuyến đường này là điểm cuối của đường ống xuyên quốc gia, cho phép Saudi Arabia vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, theo Saudi Aramco.

Làn sóng tuần hành thân Iran tại Iraq và Yemen phản đối các cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Khả năng phục hồi Iran thách thức mục tiêu Mỹ

Báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran đang khôi phục các hầm chứa tên lửa chỉ vài giờ sau khi bị oanh tạc, đặt dấu hỏi lớn về mục tiêu tiêu diệt năng lực đạn đạo của Washington. Theo The New York Times, chiến thuật mồi nhử và khả năng đào bới bệ phóng di động từ đống đổ nát giúp Tehran duy trì tần suất phóng 15 - 30 tên lửa và gần 100 drone mỗi ngày.

Hiện tồn tại sự mâu thuẫn lớn giữa dữ liệu tình báo và tuyên bố chính trị. Trong khi CNN ước tính 50% bệ phóng của Iran vẫn nguyên vẹn sau hơn một tháng giao tranh, Tổng thống Donald Trump và Lầu Năm Góc lại khẳng định chiến dịch "vượt tiến độ" với 90% hỏa lực đối phương bị vô hiệu hóa. Phía Israel cho biết đã phá hủy khoảng 60% kho bệ phóng tính đến tháng 3.

Dù Israel đạt tỷ lệ đánh chặn 92%, áp lực hỏa lực vẫn gây tổn thất nghiêm trọng. Ít nhất 12 tên lửa đầu đạn nặng đã đánh trúng các khu dân cư và hạ tầng trọng yếu. Đặc biệt, hơn 30 vụ tấn công bằng bom chùm với 200 điểm tác động đã gây hư hại trên diện rộng, minh chứng cho việc kho vũ khí của Tehran vẫn là mối đe dọa hiện hữu bất chấp các đợt không kích dồn dập từ Mỹ và Israel.

Tổng thống Trump: Giữ lấy dầu mỏ, ai muốn không?

Chiều 3/4, Tổng thống Trump đã đưa ra những phát biểu công khai đầu tiên sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ tại Iran, theo NBC.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng đầy ẩn ý trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết: "Giữ lấy dầu mỏ, ai muốn không?".

Trong một bài đăng trước đó trên Truth Social, ông Trump cho biết: “Chúng ta có thể dễ dàng KHAI THÔNG EO BIỂN HORMUZ, LẤY DẦU MỎ, & KIẾM MỘT KHOẢN HỜI LỚN. ĐÓ SẼ LÀ MỘT 'NGUỒN LỢI KHỔNG LỒ' CHO THẾ GIỚI???”.

Bất chấp lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz kéo dài nhiều tuần của Iran, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington có thể dễ dàng khai thông tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, phương án để Mỹ mở lại Eo biển Hormuz hiện vẫn còn bỏ ngỏ, dù lệnh phong tỏa của Iran đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt ngay từ khi xung đột bùng phát.

Bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Trump trong nhiều tuần qua, giới quân sự Mỹ thừa nhận họ chưa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ hộ tống tàu vận tải. Nguyên nhân chủ yếu do các tàu vận tải di chuyển chậm trong không gian eo biển hẹp.

Các tàu chiến Mỹ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái (drone) và tên lửa hành trình từ phía Iran.

Israel tung đòn tập kích Tehran, nhắm thẳng vào các cơ sở nghiên cứu và sản xuất tên lửa

Quân đội Israel vừa ra thông cáo chi tiết về các mục tiêu quân sự mà nước này tuyên bố đã đánh trúng tại Tehran vào ngày 3/4 vừa qua.

Theo báo cáo, lực lượng không quân Israel đã oanh tạc các “trận địa phòng không của chính quyền Iran, bao gồm một cơ sở phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - nơi lưu trữ các loại tên lửa nhằm đánh chặn máy bay”.

Phía Israel cũng khẳng định đã tấn công một “căn cứ quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ các cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí”, đồng thời xác nhận đã đánh trúng một kho lưu trữ tên lửa đạn đạo.

Thông báo cho biết thêm, nhiều địa điểm sản xuất vũ khí cũng như các trung tâm nghiên cứu và phát triển khác cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị triệt hạ. Tuy nhiên, quân đội Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết cũng như chưa đưa ra bằng chứng cụ thể để xác thực các tuyên bố nêu trên.

Nhiều tàu phương Tây vượt eo Hormuz giữa phong tỏa

Một số tàu thương mại đã bắt đầu vượt qua eo biển Hormuz, bất chấp tình trạng phong tỏa, trong bối cảnh các hãng vận tải và lãnh đạo quốc tế gấp rút tìm cách đưa hàng hóa thiết yếu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Hải quân Mỹ tăng cường an ninh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford khi di chuyển qua Ai Cập hướng về vùng chiến sự Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, dẫn dữ liệu theo dõi của MarineTraffic, một tàu container thuộc hãng vận tải Pháp CMA CGM đã rời Vịnh và đi qua eo Hormuz. Đây được cho là con tàu đầu tiên của một hãng vận tải phương Tây thực hiện hành trình này kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát cuối tháng 2.

Con tàu mang cờ Malta được cho là đã bật thiết bị định vị gần vùng biển ngoài khơi Dubai ngày 28/3 trước khi chở hàng băng qua eo biển. Sau đó, tàu di chuyển vòng qua đảo Larak, gần bờ biển Iran - tuyến hải trình đang được nhiều tàu lựa chọn khi đi qua khu vực.

Ngoài ra, ba tàu chở dầu có liên hệ với Oman cũng đã đi qua tuyến đường này, theo Financial Times, mà không chọn hành trình phía bắc gần đảo Iran.

Một trong số đó là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do công ty Nhật Bản Mitsui OSK Lines đồng sở hữu. Tàu Sohar LNG, treo cờ Panama, đã hoàn thành hành trình, theo thông tin gửi Reuters. Tuy nhiên, Mitsui OSK không tiết lộ thời điểm tàu vượt eo biển, cũng như việc có tiến hành bất kỳ đàm phán nào để được đi qua hay không.

Mỹ nâng mức bảo lãnh tại Eo biển Hormuz lên 40 tỷ USD

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) vừa thông báo tăng gấp đôi hạn mức bảo lãnh tái bảo hiểm lên 40 tỷ USD cho các tàu vận tải qua Eo biển Hormuz. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng sau 5 tuần chiến sự căng thẳng với Iran.

Chương trình có sự góp mặt của các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu như Berkshire Hathaway, AIG và Liberty Mutual. Để nhận bảo lãnh, chủ tàu phải cung cấp chi tiết về lộ trình, quyền sở hữu và đơn vị tài trợ tài chính. Hiện nay, lệnh phong tỏa của Iran tại điểm nghẽn chiếm 20% lượng dầu toàn cầu này đã khiến giá xăng tại Mỹ vượt ngưỡng 4 USD /gallon, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, giới vận tải biển vẫn giữ thái độ hoài nghi do phía Mỹ chưa đưa ra cam kết hộ tống quân sự trực tiếp. Trong bối cảnh mối đe dọa từ tên lửa và thủy lôi của Iran vẫn hiện hữu, các chuyên gia kinh tế khẳng định phí bảo hiểm chỉ thực sự hạ nhiệt khi năng lực quân sự của Iran bị suy yếu đáng kể. Nguy cơ đối với phi hành đoàn vẫn là rào cản lớn nhất đối với hoạt động giao thương tại khu vực.

Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên thủng 12 đạn đánh chặn Israel Video cho thấy một tên lửa siêu vượt âm Iran vượt qua loạt đánh chặn dày đặc của Israel, khi hệ thống phòng không phóng khoảng 12 đạn liên tiếp nhưng vẫn không thể ngăn mục tiêu lao thẳng xuống khu vực bảo vệ.

Iran cảnh báo sẽ đẩy bộ binh Mỹ về ‘thời kỳ tiền đồ đá’

Tư lệnh Lục quân Iran vừa đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ binh sĩ Mỹ nào xâm lược sẽ bị đẩy về "thời kỳ tiền đồ đá", ám chỉ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu đầu tuần này, theo NBC.

Chuẩn tướng Ali Jahanshahi khẳng định trên mạng xã hội X: "Chúng tôi sẽ đẩy binh lính Mỹ không phải về thời đồ đá, mà là thời kỳ tiền đồ đá. Các đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi đã duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất qua nhiều năm huấn luyện cường độ cao. Đất nước Iran sẽ là lò sát sinh đối với quân xâm lược.

Nếu nghi ngờ, hãy cứ thử". Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang điều động thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực, làm gia tăng lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra.

Mỹ - Israel mở hơn 200 đợt tấn công Iran trong 24 giờ

Ít nhất 206 cuộc tấn công đã nhằm vào Iran trong hai ngày 2/4 và 3/4, khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng, theo thống kê của tổ chức Human Rights Activists in Iran (trụ sở tại Mỹ).

Theo kênh tin tức của tổ chức này là HRANA, các đòn không kích đã trải rộng trên 13 tỉnh của Iran chỉ trong vòng 24 giờ. Theo HRANA, thiệt hại quy mô lớn được ghi nhận tại cầu cảng Bandar-e Charak, nơi hàng chục tàu chở khách và hàng hóa đang neo đậu.

Cầu B1 (Iran) - cây cầu cao nhất Trung Đông - bị hư hại do một cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 3/4. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, các cuộc không kích cũng đánh trúng Đại học Shahid Beheshti tại Tehran - một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Iran. Người dân tại thủ đô Tehran cho biết qua tin nhắn rằng các đợt không kích dữ dội đã diễn ra trên khắp thành phố vào rạng sáng 4/4.

Một số nhân chứng nói họ nhìn thấy nhiều vụ nổ lớn và các đám cháy bùng lên ở khu vực phía bắc, dọc theo sườn núi bao quanh Tehran. Số liệu tổng hợp của nhóm cho thấy, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến 1.607 dân thường thiệt mạng, cùng 1.213 quân nhân và 711 người chưa xác định tình trạng quân sự.

Trong khi đó, phía Iran công bố số liệu thương vong thấp hơn. Tính đến thứ Sáu, ít nhất 2.076 người đã thiệt mạng, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa Iran.

Thách thức trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ

Theo Al Iazeera, ông Harlan Ullman, cố vấn cấp cao Hội đồng Đại Tây Dương, cựu sĩ quan hải quân cấp cao Mỹ, đưa ra nhận định về vụ việc Iran bắn hạ chiến đấu cơ. Ông Ullman cho rằng tổn thất hai phi cơ này cần được đánh giá một cách khách quan.

Ông đánh giá: "Tỷ lệ tổn thất thời gian qua của Mỹ là thấp so với tổng số phi vụ thực hiện”, đồng thời cho rằng nó có thể còn thấp hơn cả trong huấn luyện thời bình. Ông khẳng định Mỹ có năng lực CSAR vượt trội nhất thế giới nhờ đội ngũ chuyên môn cao.

"Nhưng phi hành đoàn có thể đã bị thương. Tôi tin anh ta đang sử dụng thiết bị phát tín hiệu có tính toán trong bối cảnh bị Iran truy quét quy mô lớn", Ullman cho biết. Ông cũng đặt nghi vấn về nguồn nước, nhu yếu phẩm, vị trí ẩn nấp và hiệu năng thiết bị của phi công.

Ông Ullman nhận định Iran đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ để bắn hạ các máy bay. "Tôi không tin Iran đã sở hữu hoặc khôi phục được hệ thống phòng không hiện đại. Nhiều khả năng F-15 và A-10 bị hạ bởi hỏa lực hạng nhẹ, dù vẫn cần chờ xác minh thực tế", ông nói.

IRGC công bố hình ảnh tiêu diệt tên lửa, drone và chiến đấu cơ đối phương ngày 03/04/2026. Ảnh: Press TV.

Hạ nghị sĩ Mỹ chỉ trích chính quyền Trump thiếu chiến lược tại Iran

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Seth Moulton (bang Massachusetts), thành viên Ủy ban Quân dịch Hạ viện, đã công khai chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột tại Iran sau sự cố máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ.

Ông Moulton bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ năm mà vẫn chưa có lộ trình kết thúc rõ ràng. Ông khẳng định: "Họ không biết làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn này, không biết cách để chấm dứt cuộc chiến".

Trước đó, trong bài phát biểu tối thứ Tư, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã xóa sổ hoàn toàn hệ thống phòng không của Iran. Tuy nhiên, việc máy bay Mỹ tiếp tục bị bắn rơi vào đã phản bác tuyên bố này.

Ông Moulton lập luận rằng những nhận định thiếu chính xác từ Nhà Trắng đang đẩy lực lượng quân đội Mỹ vào tình trạng "nguy hiểm nghiêm trọng" do đánh giá thấp năng lực đối phương.

Thách thức đối với chiến lược truyền thông Nhà Trắng

Bà Phyllis Bennis, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách, nhận định rằng việc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cùng tình trạng mất tích của phi công sẽ khiến Nhà Trắng gặp trở ngại lớn trong việc duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến tại Iran, bao gồm cả nhóm cử tri MAGA.

Theo Al Jazeera, Nhà Trắng đang đối mặt với khó khăn khi giải thích về những tổn thất thực tế, vốn trái ngược hoàn toàn với các khẳng định trước đó rằng Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran.

Dù chưa rõ quy mô khí tài còn lại, thực tế cho thấy Iran vẫn duy trì được khả năng phản kháng hiệu quả trước các đợt tấn công. Bà Bennis nhấn mạnh: “Chúng ta không biết chính xác năng lực nào còn tồn tại, nhưng rõ ràng chúng vẫn có thể vận hành được”.

Sự kiện này được đánh giá là sẽ gây ra tác động rất đáng kể đến tâm lý công chúng Mỹ. Việc máy bay bị bắn rơi và phi công mất tích làm thay đổi hoàn toàn cục diện truyền thông.

"Tôi không cho rằng điều này nhất thiết làm thay đổi cục diện quân sự, nhưng nó chắc chắn làm thay đổi phương trình tuyên truyền. Việc chưa thể xác định tung tích của một hoặc hai phi công sẽ khiến Nhà Trắng khó lòng duy trì được luận điểm chiến thắng như hiện nay", bà nói.

Những bằng chứng truuyền thông Iran thu thập được cho thấy Iran nhiều khả năng đã bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu khác của Mỹ-Israel. Ảnh: Tasnim.

Các bộ tộc Iran lùng bắt phi công Mỹ

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhóm vũ trang Iran đang lùng sục các vùng địa hình hiểm trở. Nguồn tin này xác nhận: "Các nhóm vũ trang đang truy quét khu vực Khuzestan để tìm kiếm phi công còn lại sau khi một người đã được phía Mỹ đưa về an toàn".

Truyền thông nhà nước Iran Tasnim liên tục tuyên truyền rằng "hệ thống phòng không tiên tiến" của họ đã bắn hạ khí tài Mỹ. Chính quyền nước này cũng đưa ra các mức tiền thưởng hậu hĩnh để khuyến khích người dân bắt giữ hoặc giao nộp phi công. Thậm chí, một số kênh phát thanh truyền hình còn kích động người dân nổ súng tiêu diệt ngay khi phát hiện.

Iran nổ súng vào trực thăng Mỹ tìm phi công rơi Video chưa kiểm chứng được RT đăng tải cho thấy lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ đang tìm kiếm tổ lái F-15E bị rơi. Theo CBS, ít nhất một trực thăng trúng đạn súng bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.

Truyền thông đưa tin phía Mỹ đã thực hiện một chiến dịch giải cứu nhưng không thành công. Ảnh: Telegram.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết cư dân địa phương, đặc biệt là các bộ tộc và dân làng, đã tự trang bị vũ khí cá nhân để triển khai tuần tra diện rộng trên các dãy núi và đồng bằng. Lực lượng này khẳng định tư thế sẵn sàng giao chiến nếu phát hiện quân nhân đối phương.

Chiến dịch tìm kiếm được đẩy mạnh sau khi Iran công bố trao giải thưởng khoảng 76.000 USD cho việc bắt giữ hoặc cung cấp thông tin.

Truyền thông đưa tin phía Mỹ đã thực hiện một chiến dịch giải cứu nhưng không thành công, với sự huy động của các trực thăng Black Hawk, máy bay vận tải quân sự C-130 và thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát.

Hai trực thăng UH-60 Black Hawk trúng hỏa lực

Iran cũng bắn trúng hai trực thăng UH-60 Black Hawk đang tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn phi hành đoàn F-15E. Quan chức này cho biết có một số quân nhân bị thương nhẹ sau vụ tấn công nhưng tất cả đều đã an toàn, theo NBC.

Phía Mỹ cho biết một trực thăng Black Hawk đang tham gia tìm kiếm bị trúng đạn của Iran nhưng không bị bắn rơi.

Tổng cộng, Iran đã khiến hai máy bay quân sự bị rơi (F-15 và A-10) và bắn trúng hai trực thăng Black Hawk chỉ trong một ngày, diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trong bài phát biểu khung giờ vàng rằng Iran đã bị "hủy diệt hoàn toàn".

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ cuối tuần tại nhà riêng ở Florida để ở lại Washington. Người phát ngôn của ông cho biết Tổng thống đã được thông báo về các sự cố này.

Ngày 3/4/2026, hãng tin Tasnim và tờ New York Times xác nhận một cường kích A-10 Thunderbolt II của Mỹ đã bị bắn rơi tại khu vực eo biển Hormuz sau khi trúng hỏa lực.

Tasmin đưa tin vài giờ trước, một số máy bay chiến đấu đã bay qua nhiều thành phố, bao gồm cả Tehran, và bị tấn công bất ngờ bởi hỏa lực dữ dội từ các đơn vị phòng không. Một số máy bay đã cố gắng né tránh hỏa lực bằng cách thả bẫy mồi nhiệt, nhưng các bằng chứng cho thấy một chiếc trong số đó có thể đã bị bắn hạ.

Chiếc A-10 đã cố gắng bay tới không phận Kuwait, tại đây phi công đã nhảy dù và máy bay rơi xuống. Theo thông tin từ quan chức này, phi công hiện đã an toàn và chiếc A-10 đã bị phá hủy tại Kuwait.

Sự cố này diễn ra cùng ngày với vụ bắn rơi tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ trên không phận Iran. Máy bay bị rơi tại vùng biển phía nam gần tuyến đường thủy chiến lược Hormuz. Các quan chức Mỹ xác nhận phi công đã được giải cứu an toàn.

Cường kích A-10 được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh. Ảnh: USAF.

Vụ việc xảy ra sau khi Mỹ điều động thêm 18 chiếc A-10 đến Trung Đông để tuần tra và tấn công các mục tiêu của Iran. Việc cường kích A-10 - loại máy bay bay thấp và tốc độ chậm - bị nhắm mục tiêu cho thấy tính chất khốc liệt tại thực địa, bất chấp tuyên bố kiểm soát bầu trời Iran của Lầu Năm Góc.

Tehran hiện vẫn khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz thông qua các hoạt động phòng không tích cực.

Cường kích A-10 biên chế vào Không quân Mỹ từ năm 1977, chuyên yểm trợ tầm gần và tiêu diệt thiết giáp với biệt danh "sát thủ diệt tăng". Ngoài tấn công mặt đất, máy bay này còn đóng vai trò điều phối không lưu tiền phương cho các phi đội chiến đấu khác.

Mỹ giải cứu một phi công lái tiêm kích bị Iran bắn hạ

Giới chức Mỹ xác nhận một tiêm kích vừa bị bắn hạ trên không phận Iran, kích hoạt chiến dịch giải cứu khẩn cấp trong vùng chiến sự. Một phi công hiện đã được giải cứu, trong khi Tehran kêu gọi dân chúng phối hợp bắt giữ những quân nhân còn lại.

Xác nhận với Reuters, quan chức Mỹ cho biết tiêm kích nước này bị bắn hạ tại Iran vào ngày thứ 35 của xung đột. Sự việc đẩy chính quyền Tổng thống Trump vào thế khó khi các khí tài hiện đại nhất bị vô hiệu hóa, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đó của ông rằng phòng không Iran đã bị "xóa sổ".

CNN đối chiếu hình ảnh cánh đuôi F-15 do Iran công bố với ảnh tư liệu năm 2019 của Phi đoàn Tiêm kích 494, Mỹ. Ảnh: CNN.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn hạ một chiếc F-35 và một chiếc F-15E bằng hệ thống nội địa tiên tiến. Phân tích từ CNN về hình ảnh ghế phóng và mảnh vỡ tại hiện trường bước đầu xác nhận sự trùng khớp với thông số kỹ thuật của tiêm kích F-15E thuộc Không quân Mỹ.

Phân tích từ CNN về hình ảnh ghế phóng và mảnh vỡ tại hiện trường bước đầu xác nhận sự trùng khớp với thông số kỹ thuật của tiêm kích F-15E thuộc Không quân Mỹ. Ảnh: CNN.

Hiện tại, Tehran đã phát lệnh truy quét và treo thưởng cho bất kỳ cá nhân nào bắt sống được phi công. Lầu Năm Góc đang khẩn trương triển khai chiến dịch giải cứu quy mô lớn với trực thăng Black Hawk và UAV trinh sát tại khu vực miền Trung Iran, nhưng địa hình hiểm trở và các cuộc đụng độ vùng biên đang gây nhiều trở ngại.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu phi công bị bắt giữ và đưa lên truyền hình, dư luận Mỹ sẽ chấn động. Trong kịch bản đó, Nhà Trắng sẽ đối mặt với sức ép cực lớn, buộc ông Trump phải chọn phương án leo thang xung đột mạnh mẽ hơn để đáp trả.

Một phi công Mỹ được giải cứu ở Iran

từ một video với nội dung được cho là ghi lại hoạt động tiếp nhiên liệu của lực lượng Mỹ tại miền Trung Iran.

Các nguồn tin cho CNN biết, Mỹ đã giải cứu một trong hai phi công vụ máy bay chiến đấu bị bắn rơi trên bầu trời Iran Theo hai nguồn tin, phi công được giải cứu hiện vẫn sống, đang trong sự quản lý của lực lượng Mỹ và được chăm sóc y tế. Tình trạng của người còn lại hiện vẫn chưa được làm rõ.

Các nguồn tin cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai sau khi chiếc máy bay bị bắn hạ tại Iran.

Một nguồn tin từ phía Mỹ xác nhận chiếc máy bay gặp nạn là tiêm kích F-15E Strike Eagle. Đây là loại máy bay chiến đấu đa năng có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Thông thường, tổ lái của F-15E bao gồm một phi công và một sĩ quan hệ thống vũ khí.

Thông tin về tiêm kích F-35. Đồ họa: Al Jazeera.

Tổng thống Trump khẳng định không ảnh hưởng đàm phán

Trả lời NBC News, Tổng thống Donald Trump khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán với Tehran. “Hoàn toàn không. Chúng ta đang trong chiến tranh,” ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: NYT.

Trên mạng xã hội X, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông đang "cầu nguyện cho sự trở về an toàn" của phi hành đoàn cùng các đội cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm.

Trong khi đó, cựu Đại tá Lục quân Mỹ Myles Caggins nhận định đây là một "sự kiện quan trọng". Ông lưu ý rằng dù lưới phòng không chủ lực của Iran đã bị vô hiệu hóa sớm bằng không kích và tấn công mạng, các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) vẫn là mối đe dọa thường trực đối với các dòng tiêm kích như F-15.

Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đây, CENTCOM thường nhanh chóng bác bỏ các báo cáo của Iran về việc bắn hạ máy bay Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran chế giễu tuyên bố của ông Trump

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh xác máy bay F-15 và bộ phận được cho là ghế phóng kèm dù.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Sau vụ việc, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chế giễu những tuyên bố chiến thắng lặp đi lặp lại của ông Trump.

"Sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, cuộc chiến 'không chiến thuật' rực rỡ mà họ khơi mào giờ đây đã hạ cấp từ 'thay đổi chế độ' xuống thành: 'Này! Có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không? Làm ơn?'", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad tuyên bố sẽ khen thưởng đặc biệt cho bất kỳ người dân nào bắt giữ được phi hành đoàn Mỹ.

Hình ảnh mảnh vỡ máy bay bị IRGC bắn hạ ngày 3/4/2026 có các đặc điểm trùng khớp với phần đuôi tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh: Telegram.

Israel tạm hoãn tấn công để hỗ trợ tìm kiếm phi công Mỹ

Israel đã quyết định tạm dừng các cuộc không kích vào khu vực tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran. Mục đích của việc hoãn tấn công là nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ phi công hiện vẫn đang mất tích.

Ông Trump đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố đề xuất ngân sách tài khóa 2027 với con số kỷ lục 1.500 tỷ USD cho quốc phòng, tăng mạnh 44%. Đây là mức chi tiêu quân sự cao nhất lịch sử hiện đại Mỹ, nhằm tái thiết sức mạnh tác chiến trong bối cảnh xung đột với Iran.

Các hạng mục ưu tiên gồm tăng lương quân nhân (5%-7%), tái thiết kho đạn dược và mở rộng sản xuất vũ khí. Đầu tư 65,8 tỷ USD cho đóng tàu và hạ tầng xưởng đóng tàu. Đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chiến lược nội địa để giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Để tập trung nguồn lực cho quân sự, ngân sách nội địa bị cắt giảm 73 tỷ USD (10%). Các cơ quan chịu ảnh hưởng lớn nhất bao gồm: Cơ quan Bảo vệ Môi trường (-52%), NASA (-23%) và Bộ Y tế (- 15,8 tỷ USD ).

Kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Quốc hội do lo ngại về thâm hụt ngân sách và những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực dân sinh thiết yếu như y tế, giáo dục và môi trường.

Iran chế giễu ông Trump

Theo CNN, nhiều nhà ngoại giao Iran đã đồng loạt lên tiếng chế giễu Tổng thống Donald Trump sau khi ông đe dọa ném bom đưa quốc gia này "trở lại thời kỳ đồ đá". Phía Tehran đã sử dụng ưu thế về chiều sâu văn minh để phản đòn ngoại giao.

Trên mạng xã hội X, Cựu Ngoại trưởng Javad Zarifchỉ trích gay gắt "hậu duệ kiêu ngạo" của người châu Âu cổ đại. Ông nhấn mạnh rằng trong khi tổ tiên của ông Trump vẫn còn ở thời kỳ đồ đá thì Iran đã là trung tâm của nền văn minh, thiết lập các quy tắc về luật pháp và quản trị quốc gia.

Cơ quan này nhắc lại việc vua Ba Tư Cyrus đã khắc ghi quyền con người lên Trụ Cyrus từ 2.600 năm trước, thời điểm mà họ cho là tổ tiên của đối phương vẫn còn "sống trong hang động".

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra con số so sánh trực tiếp giữa nền văn minh 7.000 năm của Iran và lịch sử chưa đầy 250 năm của Mỹ.

Trong tuần qua, Tổng thống Trump liên tục sử dụng ngôn từ gây tranh cãi để mô tả các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel. Sau lời đe dọa đưa Iran về "thời kỳ đồ đá" vào thứ Tư, ông tiếp tục cảnh báo về những hậu quả thảm khốc hơn nếu Tehran không dừng các cuộc tấn công trả đũa.

Iran lập khung pháp lý kiểm soát eo biển Hormuz

Tehran đang hoàn thiện quy định quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các biện pháp này chỉ áp dụng cho những quốc gia có quan hệ hữu nghị hoặc trung lập. Các quốc gia bị coi là thù địch sẽ bị cấm lưu thông.

Theo Al Jazeera, Iran phân loại các quốc gia lưu thông qua eo biển Hormuz thành ba nhóm: "thù địch" (bị cấm), "trung lập" (đóng phí cao) và "thân thiện" (miễn phí). Dù danh sách cụ thể chưa được công bố, phần lớn các nước Ả Rập vùng Vịnh bị xếp vào nhóm trung lập hoặc thù địch, đồng nghĩa với việc phải trả phí nặng hoặc bị cấm hoàn toàn.

Iran đang tham vấn với phía Oman về các biện pháp trên. Do đặc điểm địa lý, vùng nước sâu thuộc hải phận Iran là tuyến đường duy nhất khả thi cho các tàu tải trọng lớn. Việc chuyển hướng hoàn toàn hoạt động hàng hải sang vùng biển phía nam do Oman kiểm soát được đánh giá là không khả thi về mặt kỹ thuật.