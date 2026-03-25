Iran phóng tên lửa hành trình nhắm vào tàu sân bay Mỹ

Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.

Iran bác bỏ đề xuất 15 điểm

Iran cho biết đã nhận được đề xuất 15 điểm của phía Mỹ nhưng “không chấp nhận một lệnh ngừng bắn” với Mỹ và cho rằng việc tiến hành đàm phán với Washington vào thời điểm hiện tại là “phi lý”, hãng tin Fars dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết.

Nguồn tin nhấn mạnh giao tranh sẽ chỉ chấm dứt khi Tehran đạt được các “mục tiêu chiến lược” trong cuộc xung đột. Giới chức Iran cũng đang hướng tới một giải pháp chấm dứt khủng hoảng mang tính lâu dài, thay vì một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Các nguồn tin khác xác nhận với Fars rằng Mỹ đã gia tăng nỗ lực thúc đẩy các kênh đối thoại gián tiếp, song phía Iran đã từ chối tham gia.

Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ

Quân đội Iran ngày 25/3 tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình hải quân.

Kênh Press TV đăng tải video cho rằng lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa nhằm vào tàu sân bay Mỹ, trong khi hãng IRNA dẫn lời các quan chức hải quân mô tả chi tiết chiến dịch.

Theo IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết hoạt động của tàu sân bay Mỹ đang được theo dõi liên tục và sẽ bị tấn công khi lọt vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran.

Hãng tin này cũng khẳng định các tên lửa hành trình ven biển đã được phóng về phía nhóm tàu Mỹ, buộc tàu sân bay phải thay đổi vị trí hoạt động.

Hiện phía Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.

Iran tố Mỹ - Israel đánh trúng đội cứu hộ, Tehran siết an ninh

Iran cáo buộc một cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành đã nhắm vào lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường sau một vụ ném bom tại thủ đô Tehran.

Hãng tin Tasnim cho biết khu vực đang triển khai hoạt động cứu nạn đã bị tấn công bởi ba đầu đạn, làm dấy lên lo ngại về mức độ leo thang và tính chất nhắm mục tiêu của các đòn đánh.

Cùng lúc, Bộ Tình báo Iran thông báo đã bắt giữ 39 người, thu giữ nhiều vũ khí và thiết bị, bao gồm 7 thiết bị Starlink. Trong số tang vật có 49 bom tự chế, 2 súng AK, 16 súng ngắn, 50 băng đạn và hơn 1.500 viên đạn.

Giới chức cho rằng đây là một phần trong chiến dịch nhằm siết chặt an ninh nội địa giữa lúc xung đột gia tăng.

Trong khi đó, theo tổ chức giám sát NetBlocks, tình trạng mất Internet trên toàn quốc tại Iran đã bước sang ngày thứ 26, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến liên lạc và thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo về "ảo tưởng của ông Netanyahu"

Ông Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhằm vào quân đội Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai lực lượng”, ông viết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: Reuters.

Ông Qalibaf cũng chỉ trích chiến lược của Israel, cho rằng: “Những gì các tướng lĩnh đã phá vỡ thì binh sĩ không thể sửa chữa. Thay vào đó, họ sẽ trở thành nạn nhân của những ảo tưởng từ Netanyahu”. “Đừng thử thách quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Iran tuyên bố “chờ lính Mỹ”, đã rèn quân 20 năm cho chiến tranh

Quan chức cấp cao Iran Ali Akbar Ahmadian cho biết lực lượng nước này đã được huấn luyện chiến tranh phi đối xứng suốt hơn 20 năm nhằm chuẩn bị đối phó với Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/3, ông Ahmadian, đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran trong Hội đồng Quốc phòng, tuyên bố: “Chúng tôi đang chờ lính Mỹ đến. Quân đội Iran đã được huấn luyện suốt hơn 20 năm cho thời khắc đó.”

Ông nhấn mạnh thông điệp duy nhất gửi tới quân đội Mỹ: “Hãy đến gần hơn”.

Ông Ali Akbar Ahmadian, Đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran trong Hội đồng Quốc phòng. Ảnh: IRNA.

Iran dội 4 loạt tên lửa trong 40 phút, nhắm nhà máy điện Israel

Một tên lửa Iran đã lao xuống khu vực gần nhà máy điện trọng yếu của Tập đoàn Điện lực Israel tại Hadera, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng chiến lược. Tập đoàn Điện lực Israel xác nhận hạ tầng không bị thiệt hại, dù tên lửa rơi sát khu vực vận hành nhà máy.

Một tên lửa của Iran phát nổ ở khu vực gần nhà máy điện tại Hadera vào ngày 25/3. Ảnh: X.

Theo cơ quan cấp cứu Magen David Adom, không có thương vong trong vụ việc. Tuy nhiên, đây là đợt tấn công tên lửa đạn đạo thứ tư chỉ trong vài giờ, cho thấy cường độ leo thang nhanh chóng.

Hệ thống còi báo động vang lên trên diện rộng tại miền Trung và miền Bắc Israel, khi một loạt tên lửa được phóng từ Iran. Quân đội Israel nhận định một số tên lửa đã bị đánh chặn, song vẫn có quả rơi xuống khu vực trống gần Hadera - nơi đặt cơ sở điện lực lớn.

Ngoài ra, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin Iran đã phóng bốn loạt tên lửa về phía Israel trong vòng 40 phút, với nhiều vụ nổ tại thủ đô Tel Aviv.

Tên lửa Iran đánh trúng điểm nóng hạt nhân Israel Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.

Saudi Arabia, Qatar đồng loạt lên án Iran tại Liên Hợp Quốc

Đại diện Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Abdulmohsen Majed Bin Khothaila, tuyên bố các cuộc tấn công của Iran là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia.

“Chúng tôi lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Vương quốc và các nước thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - những quốc gia không tham gia xung đột”, ông nói.

Ông nhấn mạnh các hành động này vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo việc nhắm vào các nước láng giềng hay trung gian hòa giải là phá hoại nỗ lực hòa bình và “không thể bị bỏ qua trong im lặng”.

Trong khi đó, đại diện Qatar tại LHQ ở Geneva, Hind Bint Abdul Rahman Al Muftah, khẳng định Doha không tham gia vào sự leo thang xung đột.

“Tấn công một quốc gia không phải là bên tham chiến, và không cho phép sử dụng lãnh thổ cho các hoạt động quân sự, là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu hòa bình, an ninh quốc tế”, bà nói.

Bà cho biết Qatar đã tách mình khỏi cuộc chiến ngay từ đầu, nhưng vẫn bị Iran cùng các nước láng giềng khác nhắm mục tiêu trong các đợt tấn công.

Iran dội tên lửa đợt thứ 88, nhắm đến căn cứ quân sự Israel và Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Israel tuyên bố đã thả hơn 15.000 bom xuống Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này đã “vượt ngưỡng 15.000 đơn vị vũ khí” được sử dụng tại Iran kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bùng phát từ ngày 28/2.

Theo ông Katz, con số này cao gấp bốn lần so với toàn bộ 12 ngày giao tranh hồi tháng 6 năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir, ông Katz cho biết Tel Aviv đã phê duyệt một loạt mục tiêu mới cho các đợt không kích tiếp theo tại Iran và Lebanon.

Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chuyển thông điệp giữa Mỹ và Iran

Ông Harun Armagan - Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của đảng cầm quyền AK tại Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết Ankara đang đóng vai trò “truyền tải thông điệp” giữa Tehran và Washington.

Trao đổi với Reuters, ông Armagan nói các thông điệp này nhằm mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Cùng với đó, các nguồn tin xác nhận với Al Jazeera rằng Pakistan đã chuyển tới Iran những yêu cầu ngừng bắn do phía Mỹ đề xuất.

“Các nguồn tin cấp cao từ Pakistan nói với Al Jazeera rằng một tài liệu do chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển cho Pakistan đã được Islamabad chuyển tiếp tới phía Iran. Hiện đang chờ phản hồi từ Tehran”, hãng tin này cho biết.

Ông Trump và ông Netanyahu sẽ vừa đàm phán vừa triển khai lực lượng tới Iran?

Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat cho biết ông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý vấn đề Iran, bất chấp những tín hiệu có phần mâu thuẫn về việc các cuộc đàm phán có thực sự diễn ra hay không.

Phát biểu trên kênh truyền hình công Kan News, ông Barkat nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bảo đảm Tehran không còn năng lực đe dọa, đồng thời ưu thế phải nghiêng rõ rệt về phía Mỹ và Israel.

“Ông Trump một mặt tiến hành đàm phán với Iran, nhưng đồng thời cũng triển khai lực lượng tới khu vực Vịnh”, ông nói.

Israel đánh trúng nhà máy sản xuất tên lửa của Iran

Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công hai cơ sở nghiên cứu phát triển và sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của Iran đặt tại Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa của Iran. Ảnh: IDF.

Bộ Y tế Israel cũng cho biết trong 24 giờ qua, giao tranh giữa Israel và Iran vẫn diễn ra dữ dội. 204 người Israel đã bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong vòng 24 giờ qua, nâng số người Israel bị thương lên 5.045 người. Trong số này, 12 người trong tình trạng nguy kịch.

Phóng viên thường trú của Al Jazeera tại Tehran nhận định chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, các cuộc không kích vào Iran vẫn tiếp diễn. Trên khắp Tehran, những tiếng nổ lớn vẫn vang lên, hệ thống phòng không vẫn hoạt động liên tục.

Ngoài Tehran, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố khác. Trong khi vẫn bị không kích dữ dội, Iran cũng tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa. Đôi bên liên tục đấu hỏa lực, dư địa cho hòa đàm chưa hiện diện trên thực địa.

Pakistan khẳng định Iran đã nhận kế hoạch 15 điểm của Mỹ

Theo Sky News, hai quan chức Pakistan khẳng định rằng Iran đã nhận được bản đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự của Mỹ và Israel tại Iran.

Các quan chức Pakistan cũng đề cập một số nội dung cụ thể trong bản đề xuất này như yêu cầu Iran thu hẹp chương trình hạt nhân, giới hạn chương trình tên lửa, mở cửa eo biển Hormuz...

Ông Trump đứng bên Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại hội nghị thượng đỉnh bàn về chấm dứt chiến sự Gaza tổ chức ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang nói chuyện với “đúng người” đại diện cho phía Iran. Ông khẳng định người này “rất muốn đạt được thỏa thuận”. Ông Trump cũng cho biết phía Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời trao cho Mỹ “món quà rất giá trị” liên quan đến dầu khí và eo biển Hormuz.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn phủ nhận việc đang đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn của quân đội Iran thậm chí mỉa mai rằng Mỹ đang tự đàm phán với chính mình.

Tàu chở dầu Thái Lan qua eo biển Hormuz an toàn

Một tàu chở dầu của Thái Lan đang trên đường trở về nước sau khi đi qua eo biển Hormuz an toàn, theo một quan chức và tập đoàn dầu khí sở hữu con tàu.

Tàu thuộc Tập đoàn Bangchak đã vượt qua tuyến hàng hải này ngày 23/3, sau các cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và đại sứ Iran tại quốc gia Đông Nam Á.

Iran vẫn mở cửa cho các tàu của những nước "không thù địch" đi qua eo biển Hormuz.

Bangchak và một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết không có khoản thanh toán nào phát sinh liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho con tàu, vốn đã neo đậu tại Vịnh Ba Tư từ ngày 11/3.

“Tôi đã đề nghị rằng nếu các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển, liệu phía họ có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn hay không”, ông Sihasak nói. “Họ trả lời rằng sẽ xử lý việc này và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên các tàu sẽ đi qua”.

Chuyên gia: Iran phủ nhận đối thoại với Mỹ vì lý do thể diện

Ông Rashid Al-Mohanadi, nghiên cứu viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nhận định với Sky News rằng việc ông Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran cho thấy tín hiệu đàm phán đã xuất hiện tại thời điểm đó.

Ông Al-Mohanadi cho rằng lập trường cứng rắn của Iran khiến họ phải lên tiếng phủ nhận việc đàm phán ở thời điểm này, “chủ yếu vì những cân nhắc đối với dư luận trong nước”.

“Đến lúc này, cả hai bên đều muốn kết thúc cuộc chiến huy động cường độ hỏa lực quá cao, dĩ nhiên theo các điều kiện mà mỗi bên cho là phù hợp”, ông Al-Mohanadi phân tích.

Không kích dữ dội suốt đêm

Tại thủ đô Tehran, nhiều vụ nổ lớn và hoạt động của hệ thống phòng không được ghi nhận trong đêm. Ngoài ra, các thành phố khác như Isfahan cũng hứng chịu rung chấn từ các vụ tấn công. Theo Bộ Giáo dục Iran, ít nhất 243 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Ở phía Israel, Iran đã phóng tên lửa về phía miền Nam, kích hoạt còi báo động tại các khu vực Negev, Arava và Biển Chết. Sau một khoảng lặng ngắn vào rạng sáng, cường độ tấn công gia tăng trở lại trong vài giờ gần đây, với nhiều cảnh báo được phát đi trên khắp miền Trung Israel, bao gồm Tel Aviv.

Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa. Một trong những sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Bnei Brak, gần Tel Aviv, khi một tên lửa rơi xuống khu dân cư tối 24/3, khiến 9 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Các lực lượng cứu hộ tới ứng phó sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Israel vào miền trung Israel. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự tại Safad (miền bắc Israel), cùng các địa điểm ở Tel Aviv, Kiryat Shmona và Bnei Brak. Ngoài ra, lực lượng này cũng tuyên bố tấn công các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Australia cấm du khách Iran nhập cảnh

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ngày 25/3 thông báo nước này tạm ngừng cho công dân Iran nhập cảnh bằng visa du lịch.

Lý do là bởi du khách Iran có khả năng “không thể rời Australia khi thị thực hết hạn”. Lệnh có hiệu lực từ 26/3 và kéo dài trong 6 tháng.

Công dân Iran vẫn có thể đến Australia nếu có visa dài hạn, hoặc có con cái, vợ/chồng đang sinh sống tại Australia.

“Chính phủ Australia đang hành động vì lợi ích quốc gia trong bối cảnh tình hình toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng”, Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết. Theo ông Burke, khoảng 7.000 công dân Iran hiện có thị thực du lịch tới Australia.

Quan chức Iran nói tuyên bố ngoại giao của ông Trump “không đáng tin”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nhiều quốc gia đã liên hệ với Tehran, đề nghị làm trung gian giữa Iran và Mỹ.

“Đã có những thông điệp được gửi đi trong vài ngày qua… Chúng tôi đã phản hồi các thông điệp đó. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tự vệ”, ông nói với India Today.

Ông Baghaei cho rằng tuyên bố của Mỹ về việc tìm kiếm đàm phán là không đáng tin.

“Hãy nhìn vào thực tế. Iran đang liên tục bị Mỹ và Israel ném bom và tấn công bằng tên lửa. Vì vậy, tuyên bố của họ về ngoại giao và trung gian là không đáng tin. Bởi họ đã khơi mào cuộc chiến này và vẫn đang tiếp tục tấn công Iran. Vậy có ai có thể tin rằng tuyên bố trung gian của họ là đáng tin hay không?”, ông nói.

Khi được hỏi về vai trò của Pakistan, ông Baghaei cho biết Iran tin Islamabad có “thiện chí”, đồng thời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã liên lạc với người đồng cấp Pakistan cũng như các nhà ngoại giao ở nhiều nước khác.

“Những cuộc trao đổi như vậy đang diễn ra giữa Iran với các nước láng giềng và các quốc gia thân thiện khác. Chúng tôi hiểu rằng các nước trong khu vực, các quốc gia láng giềng, đều lo ngại về hệ quả, và mọi người đang cố gắng góp phần đưa tình hình trở lại trạng thái bình ổn”, ông nói.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79 Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.