Iran hành quyết nghi phạm làm gián điệp cho Israel

Iran xác nhận đã thi hành án tử hình đối với Ali Ardestani vì tội làm gián điệp cho Mossad, sau khi bản án được Tòa án Tối cao phê chuẩn và căng thẳng với Israel gia tăng.

Iran đã thi hành án tử hình đối với Ali Ardestani, người bị cáo buộc làm gián điệp cho Mossad và cung cấp thông tin nhạy cảm. Ảnh minh họa: EPA.

Iran đã thi hành án tử hình đối với một người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Truyền thông của ngành tư pháp Iran, hãng Mizan, ngày 7/1 cho biết người này tên là Ali Ardestani.

Theo Mizan, trong bối cảnh Iran và Israel sa lầy vào “cuộc chiến trong bóng tối” kéo dài nhiều thập kỷ, Tehran đã xử tử nhiều người bị cáo buộc có liên hệ với Cơ quan tình báo Israel (Mossad) và hỗ trợ các hoạt động của cơ quan này bên trong Iran.

“Mức án tử hình dành cho Ali Ardestani vì tội gián điệp, cung cấp thông tin nhạy cảm của quốc gia cho cơ quan tình báo Mossad, đã được thi hành sau khi được Tòa án Tối cao phê chuẩn và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý”, Mizan dẫn thông báo của ngành tư pháp Iran.

Các vụ xử tử công dân Iran bị kết tội làm gián điệp cho Israel đã gia tăng đáng kể sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đối thủ khu vực hồi tháng 6, khi lực lượng Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Trước đó, hãng thông tấn Mizan ngày 29/9 cho biết Tòa án Tối cao Iran đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án tử hình đối với Bahman Choobiasl, người bị cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Israel (Mossad) với tội danh “gieo rắc tham nhũng trên mặt đất” - một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất theo luật Iran.

Choobiasl là người thứ hai bị hành quyết trong tháng, sau Babak Shahbazi, cũng bị Iran cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

Theo Al Jazeera, Tehran cho rằng Choobiasl từng tham gia các “dự án viễn thông nhạy cảm” và bị Mossad lôi kéo nhằm xâm nhập cơ sở dữ liệu các cơ quan chính phủ, tiếp cận trung tâm dữ liệu của Iran, theo dõi đường đi thiết bị điện tử nhập khẩu cùng một số hoạt động liên quan khác.