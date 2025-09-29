Iran treo cổ gián điệp quan trọng nhất của Israel

Tehran tuyên bố Bahman Choobiasl - người bị cáo buộc từng gặp các quan chức tình báo của Israel - đã bị hành quyết. Đây là trường hợp tử hình thứ 10 sau cuộc xung đột hồi tháng 6 giữa Iran với Israel.

Iran đã hành quyết 10 nhân vật liên quan đến Israel sau cuộc xung đột của 2 nước vào tháng 6. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Mizan của Iran ngày 29/9 đưa tin tòa án Tối cao Iran đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án tử đối với Bahman Choobiasl. Người này được cho là có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad (Israel) với tội danh “gieo rắc tham nhũng trên mặt đất” - một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất trong luật pháp Iran.

Choobiasl là người thứ hai bị hành quyết trong tháng này, sau trường hợp Babak Shahbazi cũng bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

Theo Al Jazeera, phía Iran cáo buộc Choobiasl từng tham gia các “dự án viễn thông nhạy cảm”. Mục tiêu chính của Mossad khi lôi kéo Choobiasl nhằm tiếp cận cơ sở dữ liệu của các cơ quan chính phủ, xâm nhập các trung tâm dữ liệu của Iran, đồng thời điều tra đường đi của các thiết bị điện tử nhập khẩu cùng nhiều hoạt động thứ yếu khác.

Bị cuốn vào “cuộc chiến trong bóng tối” kéo dài nhiều thập kỷ với Israel, đặc biệt là xung đột toàn diện hồi tháng 6 vừa qua, Iran đã liên tục tử hình những người bị cho là có liên hệ với Mossad. Kể từ sau cuộc chiến, Tehran được cho là đã hành quyết ít nhất 10 người với cáo buộc gián điệp.

Chiến dịch tấn công của Israel hồi tháng 6 kéo dài 12 ngày với nhiều đợt không kích nhắm vào các tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu và cả khu dân cư tại Iran.

Đáp lại, Tehran đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái. Mỹ cũng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran thay mặt cho Israel. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các đợt không kích này khiến ít nhất 1.100 người tại Iran thiệt mạng.

Trước sức ép của cuộc chiến hồi tháng 6 và làn sóng biểu tình về kinh tế, quyền phụ nữ cùng kêu gọi thay đổi chế độ, Iran đã gia tăng số người bị kết án tử hình.

Theo Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Oslo và Trung tâm Nhân quyền Abdorrahman Boroumand (Mỹ), chỉ riêng năm 2025, số người bị hành quyết tại Iran đã vượt 1.000 - con số thực tế có thể cao hơn do Tehran không công bố toàn bộ.

Trong bối cảnh đó, người dân Iran lo ngại khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn và nguy cơ bùng phát chiến tranh với Israel. Sau gần một thập kỷ, nước này lại phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc khi phương Tây, bất chấp phản đối của Nga và Trung Quốc, gia tăng sức ép lên Tehran.

Các lệnh trừng phạt tự động được kích hoạt trở lại hôm 28/9 sau khi các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 của Iran viện dẫn cơ chế “snapback” trong thỏa thuận để khôi phục trừng phạt.