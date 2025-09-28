Lệnh trừng phạt Iran có hiệu lực từ hôm nay

Vào lúc 7h sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), các lệnh trừng phạt Iran của Liên Hợp Quốc, được áp đặt trong các nghị quyết từ năm 2006 đến 2010, chính thức được khôi phục.

Iran bày tỏ sự thất vọng với Mỹ và các nước E3, tiến hành triệu hồi các Đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về tham vấn.

Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thông qua Nghị quyết hoãn áp đặt trở lại trừng phạt với Iran thêm 6 tháng, do Nga và Trung Quốc đề xuất, các cơ chế trừng phạt Iran của Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực trở lại từ hôm nay.

Nhóm E3 gồm Anh, Pháp, Đức kêu gọi các quốc gia tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, tuyên bố các nước này sẽ quay lại với chiến lược đã áp dụng từ năm 2003, là kết hợp giữa áp lực và đối thoại trong vấn đề hạt nhân Iran.

Khu vực lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran, ngày 3/4/2007. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gọi tình hình căng thẳng hiện nay là do Mỹ đã “phản bội ngoại giao” và các nước E3, gồm Anh, Pháp và Đức đã “chôn vùi” Kế hoạch Hành động chung toàn diện, còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ và nhóm E3 đang cản trở đối thoại: “E3 và Mỹ đã hành động thiếu thiện chí, tuyên bố ủng hộ ngoại giao nhưng thực chất lại đang cản trở. Đáng tiếc là E3 đã chọn làm theo ý muốn của Washington thay vì thực thi quyền tự quyết độc lập của mình. Việc Mỹ liên tục phủ nhận mọi sáng kiến ​​nhằm duy trì cánh cửa ngoại giao một lần nữa chứng minh rằng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ chẳng đi đến đâu, ngoài ngõ cụt”.

Trong một lá thư được đăng trên mạng xã hội X hôm nay, Ngoại trưởng Iran đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngăn chặn việc khôi phục các cơ chế thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm Ủy ban trừng phạt và Nhóm chuyên gia. Ngoại trưởng Iran đồng thời khẳng định nước này sẽ không công nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn, khôi phục hoặc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng sẽ là “một sai lầm lớn” nếu công nhận các lệnh trừng phạt áp đặt trở lại với Iran.

“Tại Hội đồng Bảo an, phương Tây mới đây đã bác bỏ một đề xuất hợp lý từ Trung Quốc và Nga về việc gia hạn thỏa thuận năm 2015 về chương trình hạt nhân Iran để có thời gian cho ngoại giao. Điều này đã vạch trần rõ ràng chính sách của phương Tây nhằm phá hoại việc tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng tại Hội đồng Bảo an và mong muốn đơn phương giành được nhượng bộ từ Tehran thông qua việc gây sức ép. Chúng tôi coi chính sách này là không thể chấp nhận được, và mọi hành động thao túng nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, cũng như bản thân các lệnh trừng phạt, đều là bất hợp pháp”, ông Lavrov nói.

Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - ông Cảnh Sảng cho biết, Iran đã có nhiều hành động thiện chí trong đàm phán thời gian qua, như thỏa thuận nối lại hơph tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - IAEA cũng như việc liên tục gửi tín hiệu tích cực tới E3 và sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Nhà ngoại giao Trung Quốc hy vọng các biện pháp ngoại giao cho các bên “chưa cạn kiệt”.

Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp Iran lại cho rằng một khi các lệnh trừng phạt được áp đặt trở lại, phương Tây, các nước châu Âu E3 sẽ mất đi “viên đạn cuối cùng”, giữa lúc Mỹ cũng đã dùng hết lá bài khi quyết định ném bom cơ sở hạt nhân Iran. Phía Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa bằng biện pháp ngoại giao ngay khi các lệnh trừng phạt được áp trở lại, ám chỉ rằng nước này có thể sẽ tiếp tục thu hẹp hợp tác với IAEA và áp các hạn chế về thanh sát các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.