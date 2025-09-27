Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc cảnh báo thế giới rạn nứt vì 'luật kẻ mạnh'

  • Thứ bảy, 27/9/2025 15:01 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi ủng hộ các giá trị đa phương và một trật tự toàn cầu ổn định.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 26/9. Ảnh: Tân Hoa xã

“Đoàn kết nâng tất cả mọi người lên. Lịch sử luôn nhắc nhở chúng ta rằng, khi quyền lực quyết định lẽ phải, thế giới sẽ đối mặt với sự chia rẽ và thoái trào. Nếu kỷ nguyên luật rừng quay trở lại và kẻ yếu bị bỏ mặc làm mồi cho kẻ mạnh, xã hội loài người sẽ phải đối mặt với nhiều đổ máu và tàn bạo hơn nữa”, ông Lý nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 26/9, nhưng không nêu đích danh ai.

Thủ tướng Trung Quốc cũng chỉ trích chính sách bảo hộ thuế quan hiện nay.

“Một nguyên nhân chính gây ra tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu hiện nay là sự gia tăng của các biện pháp đơn phương và bảo hộ như tăng thuế quan, dựng lên các bức tường và rào cản”, ông nói trước đại diện của khoảng 190 quốc gia trong hội trường Đại hội đồng, ngụ ý kêu gọi hợp tác để đối phó với Washington.

“Chúng ta nên hợp tác chặt chẽ hơn để tìm thấy và tăng cường sự hội tụ lợi ích, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích chung và bao trùm, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau thành công bằng cách cùng tiến về phía trước”, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nói.

Nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, ông Lý ca ngợi hòa bình và thịnh vượng kinh tế đạt được nhờ việc tuân thủ các quy tắc toàn cầu và hành động tập thể.

Phát biểu được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề che giấu thái độ ngờ vực đối với chủ nghĩa đa phương và không ngần ngại phá vỡ các chuẩn mực toàn cầu.

Ông Lý đề xuất thiết lập một trật tự toàn cầu mới dựa trên sự tham gia lớn hơn của các quốc gia Nam Bán cầu, lấy cảm hứng từ mô hình phát triển của Trung Quốc.

Tuy nhiên, với tư cách thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết, Bắc Kinh nhìn chung vẫn ngần ngại với việc đưa Ấn Độ và các nước đang phát triển lớn khác vào Hội đồng Bảo an.

Ông Lý bày tỏ sự ủng hộ của Trung Quốc đối với một số chính sách mà ông Trump đã chỉ trích trước đó, khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Liên Hợp Quốc hoạt động không hiệu quả, trụ sở xuống cấp và một số quốc gia thành viên được quản lý kém.

Những vấn đề này bao gồm sự cần thiết phải đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris mà ông Trump đã rút khỏi, cải cách Liên Hợp Quốc mà không làm tan rã tổ chức này và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn.

Dù bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc dịp này tương phản rõ rệt, nhưng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh có vẻ đã dịu bớt trong thời gian gần đây.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước, một thỏa thuận thoái vốn khỏi TikTok cho các cổ đông Mỹ đang được xúc tiến; Washington nhiều lần trì hoãn thời hạn áp mức thuế cao với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai gã khổng lồ tiếp tục tung ra những đòn công kích một cách vừa phải, bất chấp viễn cảnh sẽ diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump.

Ngày 25/9, Trung Quốc áp biện pháp trừng phạt thương mại với 6 công ty liên quan đến quốc phòng của Mỹ, dù những công ty này không có doanh số đáng kể tại Trung Quốc. Cùng ngày, Mỹ công bố mức thuế bổ sung với dược phẩm và đồ nội thất.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/thu-tuong-trung-quoc-khi-quyen-luc-quyet-dinh-le-phai-the-gioi-se-phai-doi-mat-voi-chia-re-va-thoai-trao-post1781665.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trung Quốc Donald Trump Trung Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường Liên Hợp Quốc luật rừng chiến tranh thương mại trật tự toàn cầu

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Thu tuong Israel bi phan ung hinh anh

Thủ tướng Israel bị phản ứng

1 giờ trước 19:47 27/9/2025

0

Tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý