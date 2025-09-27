Trung Quốc cảnh báo thế giới rạn nứt vì 'luật kẻ mạnh'

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi ủng hộ các giá trị đa phương và một trật tự toàn cầu ổn định.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 26/9. Ảnh: Tân Hoa xã





“Đoàn kết nâng tất cả mọi người lên. Lịch sử luôn nhắc nhở chúng ta rằng, khi quyền lực quyết định lẽ phải, thế giới sẽ đối mặt với sự chia rẽ và thoái trào. Nếu kỷ nguyên luật rừng quay trở lại và kẻ yếu bị bỏ mặc làm mồi cho kẻ mạnh, xã hội loài người sẽ phải đối mặt với nhiều đổ máu và tàn bạo hơn nữa”, ông Lý nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 26/9, nhưng không nêu đích danh ai.

Thủ tướng Trung Quốc cũng chỉ trích chính sách bảo hộ thuế quan hiện nay.

“Một nguyên nhân chính gây ra tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu hiện nay là sự gia tăng của các biện pháp đơn phương và bảo hộ như tăng thuế quan, dựng lên các bức tường và rào cản”, ông nói trước đại diện của khoảng 190 quốc gia trong hội trường Đại hội đồng, ngụ ý kêu gọi hợp tác để đối phó với Washington.

“Chúng ta nên hợp tác chặt chẽ hơn để tìm thấy và tăng cường sự hội tụ lợi ích, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích chung và bao trùm, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau thành công bằng cách cùng tiến về phía trước”, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nói.

Nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, ông Lý ca ngợi hòa bình và thịnh vượng kinh tế đạt được nhờ việc tuân thủ các quy tắc toàn cầu và hành động tập thể.

Phát biểu được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề che giấu thái độ ngờ vực đối với chủ nghĩa đa phương và không ngần ngại phá vỡ các chuẩn mực toàn cầu.

Ông Lý đề xuất thiết lập một trật tự toàn cầu mới dựa trên sự tham gia lớn hơn của các quốc gia Nam Bán cầu, lấy cảm hứng từ mô hình phát triển của Trung Quốc.

Tuy nhiên, với tư cách thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết, Bắc Kinh nhìn chung vẫn ngần ngại với việc đưa Ấn Độ và các nước đang phát triển lớn khác vào Hội đồng Bảo an.

Ông Lý bày tỏ sự ủng hộ của Trung Quốc đối với một số chính sách mà ông Trump đã chỉ trích trước đó, khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Liên Hợp Quốc hoạt động không hiệu quả, trụ sở xuống cấp và một số quốc gia thành viên được quản lý kém.

Những vấn đề này bao gồm sự cần thiết phải đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu Paris mà ông Trump đã rút khỏi, cải cách Liên Hợp Quốc mà không làm tan rã tổ chức này và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn.

Dù bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc dịp này tương phản rõ rệt, nhưng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh có vẻ đã dịu bớt trong thời gian gần đây.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước, một thỏa thuận thoái vốn khỏi TikTok cho các cổ đông Mỹ đang được xúc tiến; Washington nhiều lần trì hoãn thời hạn áp mức thuế cao với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai gã khổng lồ tiếp tục tung ra những đòn công kích một cách vừa phải, bất chấp viễn cảnh sẽ diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump.

Ngày 25/9, Trung Quốc áp biện pháp trừng phạt thương mại với 6 công ty liên quan đến quốc phòng của Mỹ, dù những công ty này không có doanh số đáng kể tại Trung Quốc. Cùng ngày, Mỹ công bố mức thuế bổ sung với dược phẩm và đồ nội thất.