Thủ tướng Israel bị phản ứng

Tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Thông điệp cứng rắn này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, khoét sâu thêm khoảng cách giữa Israel với cộng đồng quốc tế.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu nhắc lại vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas để khẳng định quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường “dứt khoát” chống lại Hamas.

Theo ông, xung đột chỉ có thể kết thúc khi con tin được trả tự do, Hamas bị giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa. Thủ tướng Israel cũng chỉ trích các quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine hoặc cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh:

"Việc trao một nhà nước cho người Palestine là một sự điên rồ. Và chúng tôi sẽ không làm điều đó. Sẽ không có Nhà nước Palestine khi Israel còn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas".

Phát biểu này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Hàng trăm nhà ngoại giao rời hội trường Liên Hợp Quốc để bày tỏ sự phản đối trong khi ông Netanyahu còn đang phát biểu. Trong khi đó, nhiều người dân Palestine theo dõi bài phát biểu từ Gaza bày tỏ thất vọng:

“Chúng tôi đã hy vọng nghe thấy một tín hiệu nào đó cho thấy chiến tranh có thể hạ nhiệt, nhưng ông ấy khẳng định phải tiếp tục”.

“Đó vẫn là những lời lẽ lặp lại suốt hai năm qua. Người dân Gaza chỉ còn quan tâm đến việc sống sót và di tản. Mong rằng chiến tranh sớm chấm dứt”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nhiều ghế bỏ trống khi đại diện nhiều đoàn rời hội trường để thể hiện thái độ phản đối. Ảnh: Reuters

Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính trường Israel nhiều chia rẽ, thông điệp cứng rắn có thể giúp ông Netanyahu củng cố sự ủng hộ từ phe cánh hữu. Tuy nhiên, về đối ngoại, lập trường bác bỏ giải pháp hai nhà nước có nguy cơ đẩy Israel vào tình thế cô lập ngày càng sâu sắc.

Việc hàng loạt nhà ngoại giao rời hội trường Liên Hợp Quốc khi Thủ tướng Netanyahu phát biểu được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự xa cách giữa Israel với cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh Mỹ và các nước Ả Rập đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn, phát biểu của Thủ tướng Israel chẳng khác nào một “gáo nước lạnh” dội vào tiến trình đàm phán. Nếu Israel tiếp tục kiên định quan điểm hiện tại, triển vọng tìm ra một giải pháp bền vững cho xung đột Israel - Hamas gần như bị đóng lại, đồng thời đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vào tình thế bế tắc.