Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thủ tướng Israel bị phản ứng

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine.

Israel Palestine anh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Thông điệp cứng rắn này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, khoét sâu thêm khoảng cách giữa Israel với cộng đồng quốc tế.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu nhắc lại vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas để khẳng định quyền tự vệ của Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường “dứt khoát” chống lại Hamas.

Theo ông, xung đột chỉ có thể kết thúc khi con tin được trả tự do, Hamas bị giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa. Thủ tướng Israel cũng chỉ trích các quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine hoặc cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Ông nhấn mạnh:

"Việc trao một nhà nước cho người Palestine là một sự điên rồ. Và chúng tôi sẽ không làm điều đó. Sẽ không có Nhà nước Palestine khi Israel còn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas".

Phát biểu này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Hàng trăm nhà ngoại giao rời hội trường Liên Hợp Quốc để bày tỏ sự phản đối trong khi ông Netanyahu còn đang phát biểu. Trong khi đó, nhiều người dân Palestine theo dõi bài phát biểu từ Gaza bày tỏ thất vọng:

“Chúng tôi đã hy vọng nghe thấy một tín hiệu nào đó cho thấy chiến tranh có thể hạ nhiệt, nhưng ông ấy khẳng định phải tiếp tục”.

“Đó vẫn là những lời lẽ lặp lại suốt hai năm qua. Người dân Gaza chỉ còn quan tâm đến việc sống sót và di tản. Mong rằng chiến tranh sớm chấm dứt”.

Israel Palestine anh 2

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nhiều ghế bỏ trống khi đại diện nhiều đoàn rời hội trường để thể hiện thái độ phản đối. Ảnh: Reuters

Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính trường Israel nhiều chia rẽ, thông điệp cứng rắn có thể giúp ông Netanyahu củng cố sự ủng hộ từ phe cánh hữu. Tuy nhiên, về đối ngoại, lập trường bác bỏ giải pháp hai nhà nước có nguy cơ đẩy Israel vào tình thế cô lập ngày càng sâu sắc.

Việc hàng loạt nhà ngoại giao rời hội trường Liên Hợp Quốc khi Thủ tướng Netanyahu phát biểu được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự xa cách giữa Israel với cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh Mỹ và các nước Ả Rập đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn, phát biểu của Thủ tướng Israel chẳng khác nào một “gáo nước lạnh” dội vào tiến trình đàm phán. Nếu Israel tiếp tục kiên định quan điểm hiện tại, triển vọng tìm ra một giải pháp bền vững cho xung đột Israel - Hamas gần như bị đóng lại, đồng thời đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vào tình thế bế tắc.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/thong-diep-cung-ran-cua-thu-tuong-israel-tai-lhq-gay-lan-song-phan-ung-post1233306.vov

Hồng Nhung/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Israel Palestine Israel Palestine Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Xung đột Israel Palestine Phát biểu LHQ Phản ứng Israel Hòa bình Trung Đông

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My trung phat Tong thong Colombia hinh anh

Mỹ trừng phạt Tổng thống Colombia

4 giờ trước 16:44 27/9/2025

0

Mỹ cho biết sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, sau khi ông xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine tại New York, và kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý