Iran dọa rải thủy lôi toàn bộ Vùng Vịnh

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz, Hội đồng Quốc phòng Iran hôm nay ra tuyên bố cứng rắn: bất kỳ nỗ lực tấn công bờ biển hay các đảo của Iran sẽ khiến “mọi tuyến đường giao thông ở Vùng Vịnh bị đặt thủy lôi”.

Các tàu đi qua eo biển Hormuz khó tránh được thủy lôi. Đồ họa: NYT

Theo tuyên bố, duy nhất các quốc gia không tham chiến mới có thể di chuyển qua vùng biển này nếu phối hợp trực tiếp với Iran.

Trước đó, ông Trump đã cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg, cách bờ biển Iran khoảng 24 km, nơi đặt các bể chứa và cơ sở bơm dầu chiếm tới 90% xuất khẩu dầu của Iran.

Quân đội Israel bắn nhầm, một dân thường thiệt mạng

Quân đội Israel vừa xác nhận Ofer Moskowitz, một công dân nước này, đã thiệt mạng do hỏa lực bắn nhầm của chính quân đội Israel, chứ không phải từ cuộc tấn công của Hezbollah từ Lebanon như thông tin trước đó.

Quân đội Israel xác nhận một dân thường đã chết trong vụ bắn nhầm tại kibbutz Misgav Am, gần biên giới với Lebanon, vào ngày 22/3. Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), năm quả pháo đã được bắn nhầm vào Misgav Am thay vì vào lãnh thổ Lebanon, với góc bắn sai và không tuân thủ các quy trình bắt buộc.

Mảnh vỡ của một quả đạn bị đánh chặn, rơi gần Safed ở miền bắc Israel vào ngày 23/3. Ảnh: Thành phố Safed.

Ít nhất một quả pháo trúng hai ôtô trên đường, khiến Ofer Moskovitz, cư dân địa phương, thiệt mạng. Ban đầu, IDF cho biết khu vực này bị trúng hỏa lực từ Lebanon, nhưng sau đó thông báo đang điều tra khả năng đây là vụ bắn nhầm của chính quân đội Israel.

IDF thừa nhận có “những sai sót và thiếu sót nghiêm trọng” trong quá trình lập kế hoạch và thực thi hỏa lực, dẫn tới cái chết thương tiếc của Moskowitz.

Người dân Tehran xếp hàng dài chờ xăng giữa căng thẳng Hormuz

Một cư dân Tehran ngày 23/3 mô tả cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng thủ đô khi đồng hồ đếm ngược tới hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trước 19h44 tối 23/3 (giờ địa phương), nếu không sẽ chịu các cuộc tấn công quân sự vào nhà máy điện.

Người dân Iran lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng trong bối cảnh tối hậu thư 48 giờ của ông Trump sắp đến. Ảnh: Reuters.

Người dân Iran hoang mang đổ xô đi mua xăng tích trữ, nhưng chính quyền chỉ cho phép mỗi xe 20 lít, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ đòn tấn công nào từ Mỹ.

Một nguồn tin riêng của CNN cũng cho biết Tehran đang tiến hành các bước “thương mại hóa” từ việc kiểm soát eo biển quan trọng này.

Trong một diễn biến khác, theo nhóm giám sát NetBlocks, lệnh cắt Internet toàn quốc do chính quyền Iran áp đặt đã bước sang ngày thứ 24, với thời gian gián đoạn vượt 552 giờ, trở thành “một trong những sự cố nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào”.

