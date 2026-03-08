Iran đã bầu được Lãnh tụ Tối cao

Cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn tân Lãnh tụ Tối cao của Iran đã đưa ra quyết định, nhưng danh tính người được chọn chưa được công bố.

Cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Tehran, Iran. Ảnh: WANA.

“Cuộc bầu chọn lãnh đạo đã được tiến hành và lãnh tụ đã được bổ nhiệm”, giáo sĩ Ahmad Alam al Hoda, thành viên cấp cao của Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên, nói với hãng tin bán chính thức Mehr.

Theo ông Alam al Hoda, những tin đồn cho rằng Hội đồng Chuyên gia vẫn chưa đưa ra quyết định là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông cho biết việc công bố chính thức hiện thuộc thẩm quyền của Ban Thư ký Hội đồng Chuyên gia, do giáo sĩ Hosseini Bushehri đứng đầu.

Một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia Iran cho rằng người được chọn làm lãnh tụ tối cao mới là nhân vật mà Mỹ phản đối.

Trong một video do hãng tin bán chính thức Nour News công bố, giáo sĩ Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir nói rằng “Quỷ dữ vĩ đại”, ám chỉ Mỹ, đã “giúp đỡ” hội đồng bằng cách công khai phản đối một số nhân vật.

Phát biểu của ông dường như ám chỉ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng việc các giáo sĩ chọn Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao quá cố, làm người kế nhiệm sẽ là điều “không thể chấp nhận”.

Ông Heidari Alekasir nói rằng “người bị kẻ thù phản đối có khả năng mang lại lợi ích cho Iran và Hồi giáo”.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, kế nhiệm cha mình là điều không thể chấp nhận.

Ông Ali Khamenei được xác nhận thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel cách đây 8 ngày.

Trước khi có thông tin Iran đã bầu ra lãnh đạo mới, quân đội Israel cùng ngày 8/3 tuyên bố sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ người kế nhiệm nào của ông Khamenei, theo Reuters.

Trong bài đăng bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X, quân đội Israel cho biết lực lượng này cũng sẽ truy đuổi mọi cá nhân tham gia vào việc chỉ định người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran.

Thông điệp được cho là nhắm đến Hội đồng Chuyên gia, cơ quan giáo sĩ có trách nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

