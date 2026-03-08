Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran đã bầu được Lãnh tụ Tối cao

  • Chủ nhật, 8/3/2026 18:27 (GMT+7)
Cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn tân Lãnh tụ Tối cao của Iran đã đưa ra quyết định, nhưng danh tính người được chọn chưa được công bố.

Cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Tehran, Iran. Ảnh: WANA.

“Cuộc bầu chọn lãnh đạo đã được tiến hành và lãnh tụ đã được bổ nhiệm”, giáo sĩ Ahmad Alam al Hoda, thành viên cấp cao của Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên, nói với hãng tin bán chính thức Mehr.

Theo ông Alam al Hoda, những tin đồn cho rằng Hội đồng Chuyên gia vẫn chưa đưa ra quyết định là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông cho biết việc công bố chính thức hiện thuộc thẩm quyền của Ban Thư ký Hội đồng Chuyên gia, do giáo sĩ Hosseini Bushehri đứng đầu.

Một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia Iran cho rằng người được chọn làm lãnh tụ tối cao mới là nhân vật mà Mỹ phản đối.

Trong một video do hãng tin bán chính thức Nour News công bố, giáo sĩ Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir nói rằng “Quỷ dữ vĩ đại”, ám chỉ Mỹ, đã “giúp đỡ” hội đồng bằng cách công khai phản đối một số nhân vật.

Phát biểu của ông dường như ám chỉ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng việc các giáo sĩ chọn Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao quá cố, làm người kế nhiệm sẽ là điều “không thể chấp nhận”.

Ông Heidari Alekasir nói rằng “người bị kẻ thù phản đối có khả năng mang lại lợi ích cho Iran và Hồi giáo”.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, kế nhiệm cha mình là điều không thể chấp nhận.

Ông Ali Khamenei được xác nhận thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel cách đây 8 ngày.

Trước khi có thông tin Iran đã bầu ra lãnh đạo mới, quân đội Israel cùng ngày 8/3 tuyên bố sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ người kế nhiệm nào của ông Khamenei, theo Reuters.

Trong bài đăng bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X, quân đội Israel cho biết lực lượng này cũng sẽ truy đuổi mọi cá nhân tham gia vào việc chỉ định người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran.

Thông điệp được cho là nhắm đến Hội đồng Chuyên gia, cơ quan giáo sĩ có trách nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Sân bay Iran bốc cháy ngùn ngụt sau đòn không kích của Israel Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

4 kho chứa dầu bị tấn công, Tehran rung chuyển

4 kho lưu trữ dầu và một trung tâm trung chuyển dầu tại tỉnh Tehran và Alborz của Iran đã bị tấn công, khiến ít nhất 4 tài xế xe bồn chở dầu thiệt mạng.

4 giờ trước

Iran tuyên bố bắt nhiều lính Mỹ, có thể duy trì chiến sự trong 6 tháng

Giới chức Iran ngày 7/3 tuyên bố đã bắt giữ nhiều lính Mỹ làm tù binh, đồng thời khẳng định có đủ năng lực để duy trì một cuộc chiến cường độ cao với Mỹ và Israel trong ít nhất nửa năm.

5 giờ trước

Con trai cố Lãnh tụ Iran sống sót sau một vụ ám sát

Kênh 12 của Israel đưa tin, Mojtaba Khamenei (56 tuổi) - con trai cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - đã “sống sót sau một vụ ám sát” do Israel thực hiện, nhưng bị thương.

6 giờ trước

Iran Donald Trump Israel Mỹ Trung Đông Iran Israel lãnh tụ tối cao

