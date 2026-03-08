Iran tuyên bố bắt nhiều lính Mỹ, có thể duy trì chiến sự trong 6 tháng

Giới chức Iran ngày 7/3 tuyên bố đã bắt giữ nhiều lính Mỹ làm tù binh, đồng thời khẳng định có đủ năng lực để duy trì một cuộc chiến cường độ cao với Mỹ và Israel trong ít nhất nửa năm.

Ông Ali Larijani. Ảnh: Reuters

Tuyên bố bắt giữ nhiều lính Mỹ làm tù binh được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani đưa ra sáng 8/3, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X.

Quan chức Iran khẳng định đã nhận được báo cáo về việc nhiều lính Mỹ đã bị bắt giữ. Vì vậy, dù bị Chính quyền Mỹ một mực bác bỏ, sự thật này sớm muộn cũng sẽ được phơi bày.

Tuy nhiên, trong bài viết, ông Ali Larijani không nói rõ thời gian, địa điểm cũng như bối cảnh bắt giữ các binh sỹ Mỹ.

Trong một động thái đáng chú ý khác, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa ra tuyên bố khẳng định nước này có đủ khả năng duy trì một cuộc chiến cường độ cao như hiện nay với Mỹ và Israel trong ít nhất 6 tháng nữa.

Người phát ngôn IRGC, ông Ali Mohammad Naini đồng thời cho biết kể từ đầu xung đột, lực lượng này đã tập kích hơn 200 vị trí liên quan đến các căn cứ và cơ sở của Mỹ và Israel trên toàn khu vực.

Israel và Mỹ phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran sáng 28/2, viện lí do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Iran đáp trả bằng nhiều đợt tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ và cơ sở Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Xung đột khiến hoạt động hàng không tại khu vực gần như tê liệt, trong khi tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới qua eo Hormuz, bị gián đoạn.

Giá dầu thô, khí đốt, cước vận tải, cùng nhiều mặt hàng khác, đồng loạt tăng vọt, trong khi hầu hết chỉ số chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Theo New York Times, Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.