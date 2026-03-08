4 kho chứa dầu bị tấn công, Tehran rung chuyển

4 kho lưu trữ dầu và một trung tâm trung chuyển dầu tại tỉnh Tehran và Alborz của Iran đã bị tấn công, khiến ít nhất 4 tài xế xe bồn chở dầu thiệt mạng.

Các vụ nổ bùng phát sau khi quân đội Israel tấn công vào một số khu phức hợp lưu trữ dầu mỏ tại Tehran, Iran, trong đêm 7/3. Ảnh: New York Times.

Quân đội Israel tối 7/3 tiến hành không kích nhằm vào nhiều cơ sở dầu mỏ của Iran, gây ra những khối cầu lửa và cột khói lớn làm đỏ rực bầu trời Tehran, đồng thời gây ra các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô và thành phố Karaj lân cận.

Theo New York Times, kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran bắt đầu từ ngày 28/2, đây là lần đầu tiên các cơ sở dầu mỏ của Iran bị tấn công.

Trước đó, chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel chủ yếu nhằm vào bộ máy lãnh đạo, các lực lượng an ninh, các cơ sở sản xuất và phóng tên lửa của Iran.

Thủ đô Tehran của Iran là siêu đô thị với khoảng 10 triệu dân. Tại đây, các khu dân cư, thương mại và quân sự nằm xen kẽ. Truyền thông Iran cho biết hiện nhiều nhà ở, cửa hàng, đường sá, bệnh viện, trường học và hệ thống đường ống nước nằm gần các mục tiêu bị tấn công cũng bị hư hại nặng nề.

4 kho lưu trữ dầu bị đánh trúng gồm kho dầu Aghdasieh ở phía đông bắc Tehran, nhà máy lọc dầu ở phía nam, nhà máy lọc dầu Shahran ở phía tây thủ đô và một kho dầu nằm tại thành phố Karaj. Nhân chứng cho biết dầu từ nhà máy Shahran đã tràn ra đường phố sau vụ tấn công.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của Iran đã nỗ lực khống chế các đám cháy. Bộ Dầu mỏ Iran khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, vì các biện pháp phòng ngừa đã được chuẩn bị từ trước.

Theo Al Jazeera, cam kết này của Bộ Dầu mỏ Iran là có cơ sở bởi Iran là quốc gia rộng lớn và sở hữu nhiều cơ sở dầu khí, khả năng xảy ra khủng hoảng năng lượng toàn diện là không cao.

Phía Israel cũng xác nhận đã tấn công vào một số cơ sở dầu mỏ tại Tehran vì cho rằng các địa điểm này đang được lực lượng vũ trang Iran sử dụng. Tel Aviv mô tả đây là “đòn tấn công quan trọng” nhằm phá hủy hạ tầng quân sự của chính phủ Iran.

Các vụ nổ xảy ra tại các cơ sở dầu mỏ trong đêm 7/3 khiến người dân Tehran hoảng loạn. Trước đó, Israel cũng tấn công sân bay Mehrabad, trung tâm hàng không nội địa lớn nhất của Iran.

Israel cho biết đã đánh trúng các máy bay đỗ trên đường băng, cáo buộc Iran sử dụng các máy bay này để chuyển tiền và vũ khí cho các lực lượng vũ trang đồng minh trong khu vực.

Người dân cho biết các vụ nổ tại sân bay và nhà máy lọc dầu có thể nghe thấy từ cách xa nhiều km, khiến cửa kính rung lắc, bầu trời phủ đầy khói đen.

“Mưa đen” đã xuất hiện tại Tehran ngày 8/3, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm không khí vì tần suất xảy ra các vụ cháy nổ.

“Chúng tôi cảm thấy không còn nơi nào an toàn. Ngay cả các tuyến đường ra vào thành phố cũng nguy hiểm vì những mục tiêu xung quanh đang bị tấn công”, Amir, một doanh nhân đã đưa vợ và hai con rời Tehran về vùng nông thôn, cho hay.

Shirin, một nha sĩ ở Tehran, cho biết gia đình cô quyết định ở lại thành phố nhưng mức độ ác liệt của các cuộc tấn công khiến cả nhà liên tục mất ngủ và không thể duy trì cuộc sống bình thường. “Chúng tôi rất, rất sợ. Tôi chỉ muốn chiến tranh kết thúc ngay lập tức”, Shirin nói.

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Israel để trả đũa các cuộc không kích này.

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.