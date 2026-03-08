Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 nguyên tắc giải quyết vấn đề Iran

  • Chủ nhật, 8/3/2026 16:40 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang nguy hiểm, Trung Quốc tái khẳng định lập trường kiên định về tôn trọng chủ quyền quốc gia và bác bỏ mọi âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời họp báo về công tác đối ngoại Trung Quốc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV

Tại cuộc họp báo về vấn đề đối ngoại trong khuôn khổ Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) khóa XIV diễn ra vào sáng ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan, công bằng, đó là phải nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Ông nhấn mạnh: “Lịch sử Trung Đông đã nhiều lần cho thế giới thấy rằng vũ lực không phải là cách giải quyết vấn đề; đao binh đối đầu chỉ làm gia tăng hận thù mới và ươm mầm những khủng hoảng mới. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi lập tức chấm dứt các hành động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang nối tiếp nhau và tránh để chiến sự lan rộng ra bên ngoài.”

Để xử lý đúng đắn và thỏa đáng vấn đề Iran cũng như các vấn đề liên quan ở Trung Đông, ông cho rằng cần kiên trì 5 nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất là tôn trọng chủ quyền quốc gia. Theo đó, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các quốc gia vùng Vịnh phải được tôn trọng tuyệt đối.

Thứ hai là không được lạm dụng vũ lực. Ông Vương Nghị cảnh báo thế giới không thể quay lại “luật rừng”, nơi các nước lớn tùy tiện sử dụng vũ lực; đồng thời cho rằng người dân không thể trở thành nạn nhân vô tội của chiến tranh.

Thứ ba là kiên trì không can thiệp vào công việc nội bộ. Ông cho rằng người dân Trung Đông mới là chủ nhân thật sự của khu vực này và công việc của Trung Đông phải do các nước trong khu vực tự quyết định. Việc lên kế hoạch cho một cuộc “cách mạng màu”, tiến hành thay đổi chế độ là điều không được lòng người.

Thứ tư là giải quyết các điểm nóng bằng biện pháp chính trị. Trung Quốc kêu gọi các bên sớm quay lại bàn đàm phán, thông qua đối thoại bình đẳng để giải quyết bất đồng, hướng tới an ninh chung.

Cuối cùng là các nước lớn cần thể hiện trách nhiệm xây dựng. Ông kêu gọi các cường quốc giữ công đạo, hành động đúng đắn và đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển Trung Đông.

Vấn đề Trung Đông

