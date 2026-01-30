Iran cảnh báo tấn công tàu sân bay Mỹ

Iran thông báo tổ chức tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz trong hai ngày đầu tháng 2, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tức thì nếu Mỹ tấn công, với mục tiêu và các căn cứ quân sự và tàu sân bay.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn Lục quân Iran, ngày 29/1 cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ vấp phải một phản ứng mạnh mẽ, không còn bị giới hạn như thời điểm tháng 6/2025, khi Washington hỗ trợ Israel tiến hành các đợt không kích. Theo ông, đó sẽ là đòn đáp trả mang tính quyết định và được triển khai ngay lập tức.

Ông Akraminia nhấn mạnh các tàu sân bay của Mỹ tồn tại “những điểm yếu nghiêm trọng”, trong khi nhiều căn cứ quân sự của Washington tại Vùng Vịnh đang nằm trong tầm bắn của các tên lửa tầm trung do Iran sở hữu, AFP cho biết.

Người phát ngôn Lục quân Iran cũng cảnh báo, nếu Mỹ đưa ra những tính toán sai lầm, thực tế chiến trường sẽ hoàn toàn khác với kịch bản mà Tổng thống Donald Trump hình dung, rằng có thể tiến hành một chiến dịch chớp nhoáng rồi chỉ vài giờ sau tuyên bố trên mạng xã hội X rằng chiến dịch đã kết thúc.



Theo Press TV, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - trong lúc Mỹ và Iran liên tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân và nguy cơ xung đột quân sự.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” nếu bị tấn công, đáp lại cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “thời gian đang cạn dần” để Tehran đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Washington.

Hình ảnh này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cung cấp vào ngày 24/1/2025 cho thấy tên lửa được bắn từ các tàu chiến trong một cuộc tập trận quân sự ở Vịnh Ba Tư và miền nam Iran. Ảnh: Al Arabiya.

Trước đó, ông Mohammad Akbarzadeh, Phó chính ủy lực lượng hải quân IRGC, từng úp mở khả năng Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran nắm “tình báo thời gian thực, cả trên và dưới mặt nước” tại khu vực này và nhấn mạnh an ninh của tuyến hàng hải chiến lược phụ thuộc vào các quyết định của Iran.

“Iran không muốn nền kinh tế thế giới phải gánh chịu hậu quả, nhưng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ không được hưởng lợi từ bất kỳ cuộc chiến nào do chính họ khởi xướng”, ông Akbarzadeh nói.

Trong quá khứ, Iran nhiều lần đưa ra cảnh báo tương tự về eo biển Hormuz, song chưa từng hiện thực hóa bằng hành động.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trong những tuần gần đây, sau làn sóng biểu tình tại Iran khiến Tổng thống Trump đe dọa sử dụng vũ lực trước những gì Washington gọi là “cuộc trấn áp bạo lực”. Ngược lại, Tehran cáo buộc Mỹ đứng sau kích động các cuộc “bạo loạn”.

Phát biểu hôm 29/1, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cho biết nước này “phải sẵn sàng cho trạng thái chiến tranh”.

“Chiến lược của chúng tôi là không bao giờ khơi mào chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh bị áp đặt, Iran sẽ tự vệ đến cùng”, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Aref.

Tuy vậy, lãnh đạo Iran cũng để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Ông Aref cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, song nhấn mạnh lần này Iran “cần những bảo đảm cụ thể”, dù không nêu rõ chi tiết.

Trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột quân sự, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến tới Ankara để tham vấn với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin ngoại giao, Ankara đang đóng vai trò trung gian tích cực, tìm cách thuyết phục Tehran đưa ra những nhượng bộ nhất định liên quan đến chương trình hạt nhân nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực, Guardian cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan thậm chí đề xuất tổ chức một cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đề xuất này khó được Tehran chấp thuận, trong bối cảnh hai nước đã không tiến hành đối thoại trực tiếp chính thức suốt hơn một thập kỷ qua.

Cùng thời điểm, các quan chức quốc phòng và tình báo cấp cao của Israel và Saudi Arabia cũng có mặt tại Washington để thảo luận về Iran, theo Axios. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Lầu Năm Góc sẵn sàng thực hiện mọi chỉ thị quân sự từ Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh Iran “không nên theo đuổi năng lực hạt nhân”.

Về phía Tehran, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, tướng Amir Hatami, cho biết nước này đã điều chỉnh chiến thuật và phát triển khoảng 1.000 máy bay không người lái trên bộ và trên biển kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

Ông khẳng định các UAV cùng kho tên lửa đạn đạo của Iran có thể tạo ra “đòn đáp trả mang tính hủy diệt” nếu bị tấn công, dù thừa nhận hệ thống phòng không vẫn là điểm yếu lớn nhất của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ tại Trung Đông hiện nằm trong tầm bắn của hàng nghìn UAV cảm tử và tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran.