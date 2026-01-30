Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố sẵn sàng đợi lệnh về Iran

  • Thứ sáu, 30/1/2026 06:56 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/1 khẳng định, quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi quyết định của Tổng thống Trump liên quan đến Iran nhằm ngăn chặn nước này theo đuổi năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp nội các khi Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực Trung Đông, ông Hegseth nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington khẳng định Iran không nên theo đuổi năng lưc hạt nhân.

Ông Hegseth cho biết, Bộ Chiến tranh sẽ sẵn sàng đáp ứng bất kỳ mệnh lệnh nào mà tổng thống mong đợi.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump hiện đang cân nhắc nhiều phương án nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran hay không. Hiện tại, Mỹ đã triển khai một hạm đội quy mô lớn tại khu vực Trung Đông nhằm gây sức ép lên Iran.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong bối cảnh chính quyền Iran bị cáo buộc tiến hành cuộc đàn áp nhằm vào các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ hành động nếu Iran nối lại chương trình hạt nhân, sau các cuộc không kích hồi tháng 6 do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Những phát biểu mới nhất của lãnh đạo Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ đang duy trì áp lực tối đa với Tehran, trong khi vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu các nỗ lực răn đe không đạt hiệu quả.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-tuyen-bo-san-sang-doi-lenh-ve-iran-post1265364.vov

VOV.VN

Iran Donald Trump Israel Mỹ Pháp Trung Đông Iran mỹ bộ trưởng quốc phòng chiến tranh

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Cuu ky su cua Google bi ket toi vi lam gian diep cho Trung Quoc hinh anh

Cựu kỹ sư của Google bị kết tội vì làm gián điệp cho Trung Quốc

10 phút trước 07:02 30/1/2026

0

Một cựu kỹ sư phần mềm của Google đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco kết tội đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ lợi ích cho các công ty tại Trung Quốc, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 29/1.

Them mot tau chien My tien vao Trung Dong hinh anh

Thêm một tàu chiến Mỹ tiến vào Trung Đông

13 phút trước 07:00 30/1/2026

0

Hải quân Mỹ đã điều thêm tàu chiến đến Trung Đông, một quan chức Mỹ nói với Reuters, trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý