Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố sẵn sàng đợi lệnh về Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/1 khẳng định, quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi quyết định của Tổng thống Trump liên quan đến Iran nhằm ngăn chặn nước này theo đuổi năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp nội các khi Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực Trung Đông, ông Hegseth nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington khẳng định Iran không nên theo đuổi năng lưc hạt nhân.

Ông Hegseth cho biết, Bộ Chiến tranh sẽ sẵn sàng đáp ứng bất kỳ mệnh lệnh nào mà tổng thống mong đợi.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump hiện đang cân nhắc nhiều phương án nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran hay không. Hiện tại, Mỹ đã triển khai một hạm đội quy mô lớn tại khu vực Trung Đông nhằm gây sức ép lên Iran.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong bối cảnh chính quyền Iran bị cáo buộc tiến hành cuộc đàn áp nhằm vào các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ hành động nếu Iran nối lại chương trình hạt nhân, sau các cuộc không kích hồi tháng 6 do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Những phát biểu mới nhất của lãnh đạo Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ đang duy trì áp lực tối đa với Tehran, trong khi vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu các nỗ lực răn đe không đạt hiệu quả.