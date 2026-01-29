Iran hé lộ kho tên lửa ngầm dưới biển giữa lúc căng thẳng

Giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng, Iran phát sóng hình ảnh các căn cứ tên lửa ngầm dưới biển, khẳng định đủ sức kiểm soát eo biển Hormuz và sẵn sàng đáp trả mọi đe dọa.

Iran cho biết Hải quân IRGC sở hữu một mạng lưới đường hầm tên lửa rộng lớn dưới đáy biển, được phát triển để đối phó với các tàu của Mỹ hoạt động ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman. Ảnh: Tehran Times.

Trong các hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 28/1, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Alireza Tangsiri, xuất hiện bên trong những cơ sở ngầm quy mô lớn, nơi các bệ phóng và dàn tên lửa được bố trí sẵn sàng cho tác chiến, theo New Arab.

Theo ông Tangsiri, Hải quân IRGC đã xây dựng một mạng lưới rộng khắp các đường hầm tên lửa dưới đáy biển, nhằm đối phó với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman.

Các cơ sở này được cho là chứa hàng trăm tên lửa hành trình có tầm bắn vượt quá 1.000km. Đáng chú ý, tên lửa Qader 380L do Iran tự phát triển có tầm bắn trên 1.000km, được trang bị hệ thống dẫn đường thông minh, cho phép bám bắt mục tiêu chính xác cho tới thời điểm va chạm.

“Năng lực của chúng tôi liên tục được nâng cao”, ông Tangsiri nhấn mạnh, khẳng định lực lượng Iran sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa “ở bất kỳ cấp độ nào và trên mọi mặt trận”.

Việc phô diễn năng lực quân sự này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Iran liên tiếp cảnh báo có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu được trung chuyển mỗi ngày.

Phó phụ trách chính trị Hải quân IRGC Mohammad Akbarzadeh tuyên bố Iran đang nắm “quyền kiểm soát toàn diện” eo biển Hormuz trên không, trên mặt biển và dưới mặt nước.

Theo hãng thông tấn Fars ngày 27/1, ông Akbarzadeh cho biết Tehran có khả năng thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực “từ trên không, trên mặt nước và dưới lòng biển”, đồng thời nhấn mạnh an ninh tại Hormuz “phụ thuộc vào những quyết định được đưa ra ở Tehran”.

Ông Akbarzadeh cho biết Iran có thể theo dõi các tàu mang nhiều quốc kỳ khác nhau bằng công nghệ hiện đại, khẳng định Tehran không tìm kiếm đối đầu nhưng hoàn toàn sẵn sàng nếu bị ép buộc.

“Nếu xung đột xảy ra, phản ứng của chúng tôi sẽ quyết liệt hơn bao giờ hết”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh mức độ sẵn sàng phòng thủ của Iran, đặc biệt là hệ thống phòng không, đang ở mức rất cao.

Quan chức này cũng cảnh báo các quốc gia láng giềng, dù được coi là thân thiện, sẽ bị xem là đối phương nếu không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của họ bị sử dụng làm bàn đạp cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo ông Akbarzadeh, phản ứng của các nước trong khu vực trước những cảnh báo từ Tehran nhìn chung là tích cực, và Iran vẫn còn nhiều năng lực quân sự khác sẽ được công bố “vào thời điểm thích hợp”.

Trong khi đó, các chính trị gia cấp cao Iran tiếp tục lặp lại thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh rằng an ninh tại eo biển Hormuz gắn chặt với sự ổn định chung của toàn khu vực.