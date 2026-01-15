Iran báo động mức cao nhất, thế giới nỗ lực ngăn Mỹ khai hỏa

Arab Saudi, Oman và Qatar đang vận động chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiến hành tấn công Iran, cảnh báo nguy cơ bất ổn khu vực.

Theo Wall Street Journal và Bloomberg, các nước này lo ngại một hành động quân sự của Mỹ có thể kéo khu vực vào vòng xoáy xung đột rộng lớn hơn và gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nguồn tin quân đội Saudi Arabia cho biết nước này đã trực tiếp thông báo với Iran rằng sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động quân sự nào. Saudi Arabia nhấn mạnh sẽ không để lãnh thổ và không phận bị lợi dụng cho các cuộc tấn công.

Động thái trên diễn ra khi số người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đang diễn ra tại Iran đã tăng lên, Washington đang cân nhắc các lựa chọn quân sự đối với Iran.

Tehran cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Nguồn tin an ninh cấp cao Israel cảnh báo trên Kênh 12 rằng nếu Iran tấn công, Israel sẽ đáp trả bằng đòn đánh xóa sổ năng lực quân sự và lật đổ chế độ Tehran. Cảnh báo tương tự cũng được chuyển đến Hezbollah thông qua các nhà ngoại giao Arab.

Nhiều nhà phân tích khu vực nhận định nguy cơ bùng phát xung đột mới giữa Israel và Iran là rất cao sau cuộc chiến 12 ngày đêm hồi tháng 6/2025.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ cuối năm 2025 sau khi đồng rial lao dốc và chi phí sinh hoạt tăng cao, nhanh chóng chuyển thành phong trào phản đối trực diện sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Nhóm giám sát NetBlocks cho biết tình trạng phong tỏa Internet trên toàn quốc tại Iran đã bước sang ngày thứ sáu, khiến việc thu thập và xác minh thông tin từ hiện trường trở nên đặc biệt khó khăn.

Cảnh tượng ôtô bốc cháy trong một cuộc biểu tình ở Tehran, Iran vào ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng động thái cứng rắn đối với Tehran. Phát biểu trên mạng xã hội, người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi người dân Iran tiếp tục phản đối chính quyền và tuyên bố sẽ “hành động tương ứng” sau khi đánh giá đầy đủ số người thiệt mạng.

Trước đó, ông Trump từng đăng tải thông điệp ngắn gửi tới người dân Iran với nội dung: “Sự trợ giúp đang được gửi đến”, song không làm rõ ý nghĩa cụ thể.

Washington cũng đã áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa từ các quốc gia duy trì quan hệ thương mại với Iran. Theo Bloomberg, Mỹ đã có một số động thái điều chỉnh nhân sự quân sự tại Qatar.

Một bộ phận nhân viên Mỹ đã được khuyến cáo rời khỏi Căn cứ Không quân Al Udeid, làm dấy lên đồn đoán về các phương án quân sự dự phòng, theo Reuters.

Ở trong nước, chính quyền Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát. Tổng Công tố Mohammad Movahedi Azad tuyên bố nhà nước sẽ tịch thu tài sản của những người bị coi là “khủng bố và gây bạo loạn”, trong khi Chánh án Gholam-Hossein Mohseni Ejei khẳng định những phần tử “gây bạo lực nghiêm trọng” phải bị xét xử nhanh chóng. Giới chức cũng cảnh báo người dân có thể đối mặt án tù hoặc bị cấm tiếp cận dịch vụ công nếu chia sẻ thông tin với các “mạng lưới thù địch nước ngoài”.