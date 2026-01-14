Iran cảnh cáo các nước láng giềng

Tehran gửi thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng có binh sĩ Mỹ đồn trú rằng, các đòn tấn công có thể nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại khu vực, nếu Washington can thiệp vào Iran.

Người biểu tình Iran tập trung trên một con phố ở Tehran ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa can thiệp vào Iran, nước này đã cảnh cáo các quốc gia láng giềng đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự rằng, Tehran sẽ trả đũa vào các cơ sở này, nếu Washington can thiệp vào tình hình tại Iran.

Một quan chức cấp cao của Iran yêu cầu giấu tên khi chia sẻ với Reuters rằng, Tehran đã đề nghị các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn Washington tấn công Iran”.

“Tehran đã nói rõ với các quốc gia trong khu vực, từ Saudi Arabia, UAE cho tới Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ những nước này sẽ trở thành mục tiêu, nếu Mỹ tấn công Iran”, quan chức này cho hay.

Nguồn tin cũng cho biết các liên lạc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị đình chỉ. Điều này cho thấy mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Mỹ hiện duy trì lực lượng quân sự trên khắp khu vực, bao gồm sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đặt tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin người đứng đầu cơ quan an ninh tối cao của nước này, ông Ali Larijani, đã điện đàm với Ngoại trưởng Qatar. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã trao đổi với những người đồng cấp của UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Araqchi nhấn mạnh với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed rằng “trật tự tại Iran đã được lập lại”, đồng thời khẳng định người dân Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước mọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Nhiều ôtô bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình tại Iran, hình ảnh cắt từ video do truyền thông nhà nước Iran phát sóng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong chuyến thăm một nhà tù ở Tehran, nơi đang giam giữ những người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình, Chánh án Tòa án Tối cao Iran đã kêu gọi đẩy nhanh quá trình xét xử và trừng phạt những kẻ có hành vi bạo lực đe dọa tới tính mạng của người khác, nhằm ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày qua đã liên tục đe dọa can thiệp vào Iran, khi số người thiệt mạng vì làn sóng biểu tình bị cho là gia tăng nhanh chóng. Reuters sử dụng con số do một quan chức Iran đưa ra trong ngày 13/1, theo quan chức này, số người tử vong lên tới 2.000 người.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 13/1, ông Trump đe dọa sẽ có “hành động rất mạnh” đối với Iran, nếu người biểu tình bị xử tử. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/1, ông Trump còn khẳng định “viện trợ đang đến” Iran.

Khi được hỏi về ý nghĩa của tuyên bố “viện trợ đang đến”, ông Trump nói với các phóng viên rằng họ “tự phải hiểu lấy”. Tổng thống Mỹ cho biết hành động quân sự là một trong những lựa chọn ông đang cân nhắc để trừng phạt Iran.

“Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi chưa thể chắc chắn hoàn toàn”, ông Trump nói, đồng thời cho biết sẽ nắm tình hình rõ hơn sau khi nhận được các báo cáo chi tiết.