Mỹ sơ tán bớt binh sĩ khỏi căn cứ ở Trung Đông sau đe dọa của Iran

Bộ Chiến tranh Mỹ quyết định rút bớt một số binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông sau khi Tehran cảnh báo có thể tấn công các căn cứ của Mỹ tại khu vực nếu Washington can thiệp vào Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tham dự cuộc họp về tình hình Venezuela tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Mỹ đang rút một số nhân sự khỏi các căn cứ trọng yếu tại Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực, quan chức Mỹ chia sẻ thông tin với Reuters ngày 14/1.

Thông tin được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh báo các quốc gia láng giềng đang cho binh sĩ Mỹ đồn trú rằng, Iran có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Trung Đông, nếu Washington tiến hành không kích hoặc có động thái can thiệp vào Iran.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Không quân Al Udeid tại Qatar. Ảnh: Không quân Mỹ

Tại căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ đặt tại Qatar, một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi nơi này. Ba nhà ngoại giao cùng chia sẻ thông tin này với Reuters. Đại sứ quán Mỹ tại Doha và Bộ Ngoại giao Qatar hiện chưa phản hồi yêu cầu xác nhận hoặc bình luận từ Reuters.

Al Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, hiện đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ. Một trong các nhà ngoại giao nhấn mạnh đây là “một sự điều chỉnh”, không phải lệnh sơ tán chính thức.

Năm 2025, hơn một tuần trước khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, một số nhân sự người Mỹ và gia đình của họ đã được yêu cầu rút khỏi các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Sau các đợt không kích của Mỹ vào Iran hồi tháng 6, Iran đã đáp trả bằng động thái phóng tên lửa tấn công căn cứ Al Udeid ở Qatar.