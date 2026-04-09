Sẽ có thêm iPhone siêu mỏng

iPhone Air thế hệ thứ hai được kỳ vọng có thể giúp Apple tăng doanh số, sau khi thế hệ đầu tiên gây thất vọng và chưa tạo được sức hút đối với người dùng.

iPhone Air có thể ra mắt vào đầu năm 2027. Ảnh: 9to5Mac.

iPhone Air được ra mắt tháng 9/2025 với kỳ vọng trở thành lựa chọn smartphone cao cấp với thiết kế siêu mỏng. Tuy nhiên, kết quả doanh số diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Khảo sát của KeyBanc Capital Markets ghi nhận người dùng "gần như không có nhu cầu" với thiết bị này. Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết Apple đã cắt giảm hơn 80% công suất ngay sau khi ra mắt, trong khi đối tác Luxshare phải ngừng lắp ráp từ tháng 10/2025.

Dù vậy, theo chuyên gia tin đồn Fixed Focus Digital trên Weibo, Apple vẫn tiếp tục nâng cấp dòng sản phẩm này.

"iPhone Air 2 sẽ tiến hành theo chu kỳ nâng cấp như sản phẩm bình thường. Dù doanh số có tệ đến đâu, Apple cũng sẽ chấp nhận ra mắt ít nhất 2 thế hệ", tài khoản Fixed Focus Digital viết.

Đây không phải lần đầu Apple kiên trì với một dòng máy bán chậm. iPhone 12 mini, 13 mini, 14 Plus và 15 Plus đều có doanh số kém và mỗi dòng chỉ kéo dài 2 thế hệ trước khi bị khai tử. iPhone Air đang đi theo đúng mô hình này.

Apple đang tích cực khắc phục những điểm yếu của phiên bản đầu tiên. Theo The Information, công ty đang cân nhắc thêm camera thứ hai ở mặt sau, nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng 48 MP, để giải quyết phàn nàn lớn nhất từ người dùng. Các cải tiến khác bao gồm giảm trọng lượng, thêm buồng hơi nước để tản nhiệt, tăng dung lượng pin, mô-đun Face ID mỏng hơn và nâng cấp lên chip A20 cùng chip C2 mới.

iPhone Air không tạo được sức hút với người dùng. Ảnh: Bloomberg.

Cùng với iPhone Air 2, tài khoản Fixed Focus Digital cho biết iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không thay đổi thiết kế ngoại hình, ngoại trừ có điều chỉnh nhỏ về kích thước. Về phần cứng, máy được nâng cấp lên chip A20 và modem C2, bộ nhớ 12 GB và camera trước 24 MP.

Về thời điểm ra mắt, Táo khuyết đang chuẩn bị thay đổi lịch phát hành iPhone. Thay vì ra cùng lúc vào tháng 9 như thường lệ, dòng iPhone 18 sẽ được chia làm 2 đợt. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập dự kiến ra mắt vào mùa thu 2026.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ theo sau vào mùa xuân 2027. Theo Nikkei Asia, chiến lược này nhằm tối ưu hóa nguồn lực và doanh thu từ sức hút của các mẫu cao cấp.