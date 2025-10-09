iPhone 17 lộ điểm yếu

Một YouTuber phát hiện iPhone 17 bản 256 GB có tốc độ và ghi kém hơn rõ rệt so với các phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn hơn.

iPhone 17 mẫu cơ bản có tốc độ đọc và ghi đều thấp hơn phiên bản dung lượng cao. Ảnh: Bloomberg.

Apple đã nâng cấp dung lượng khởi điểm của iPhone 17 lên 256 GB, gấp đôi so với mức 128 GB của thế hệ trước. Người dùng không cần trả thêm chi phí, bởi giá bán iPhone 17 vẫn tương đương iPhone 16 ra mắt vào năm ngoái. Cả iPhone 17, iPhone 17 Pro và mẫu mới iPhone Air đều có dung lượng lưu trữ tối thiểu 256 GB, một thay đổi tích cực dành cho người dùng.

Tuy nhiên, theo Mac Observer, một phát hiện mới từ người dùng Trung Quốc cho thấy phiên bản 256 GB của iPhone 17 có thể sử dụng linh kiện có tốc độ lưu trữ chậm hơn so với các bản dung lượng cao. Thông tin được chia sẻ bởi YouTuber công nghệ DirectorFeng, sau khi kiểm tra hiệu năng trên các mẫu iPhone 17 mới.

Theo kết quả được công bố, iPhone 17 256 GB đạt khoảng 90.000-100.000 điểm trong bài kiểm tra lưu trữ của AnTuTu, trong khi các phiên bản 512 GB và 1 TB đạt khoảng 150.000 điểm. Phiên bản 2 TB dành riêng cho iPhone 17 Pro Max chưa được thử nghiệm.

DirectorFeng cho biết sự chênh lệch này đến từ loại chip nhớ flash mà Apple sử dụng. Dường như chỉ các bản có dung lượng cao mới được trang bị chip tốc độ nhanh. Tuy nhiên, iPhone Air là ngoại lệ, khi tất cả các phiên bản từ 256 GB đến 1 TB đều dùng chung loại chip lưu trữ tốc độ cao.

Tốc độ lưu trữ không phải là yếu tố thường được nhắc đến trong các bài đánh giá iPhone, bởi sự khác biệt này ít ảnh hưởng đến trải nghiệm hàng ngày. Thực tế, các mẫu iPhone 17 đều được trang bị chip xử lý A19 và A19 Pro, cùng dung lượng RAM 8-12 GB, mang lại hiệu năng tổng thể nhanh hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Trong bài thử nghiệm của DirectorFeng, iPhone 17 bản 256 GB đạt tốc độ đọc 1.653 MB/giây và ghi 1.749 MB/giây, gần tương đương một số ổ SSD di động cao cấp. Trong khi đó, iPhone Air 256 GB cho kết quả vượt trội hơn, với tốc độ đọc 3.246 MB/giây và ghi 4.195 MB/giây, cao hơn cả MacBook Air M3 ở một số phép đo.

Dù vậy, người dùng khó có thể nhận thấy sự khác biệt này trong quá trình sử dụng thực tế, trừ khi thường xuyên truyền dữ liệu dung lượng lớn qua cổng USB-C. Cần lưu ý rằng iPhone 17 và iPhone Air chỉ hỗ trợ tốc độ truyền tối đa 60 MB/giây. Trong khi đó, các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max tốc độ lên đến 1.250 MB/giây.

YouTuber DirectorFeng cũng cảnh báo người dùng không nên thử “nâng cấp” chip lưu trữ của iPhone bằng cách thay phần cứng, bởi Apple không hỗ trợ và phần lớn cửa hàng sửa chữa cũng không cung cấp dịch vụ này.