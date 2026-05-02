Đây là iPhone bán chạy nhất lịch sử

iPhone 17 là dòng smartphone bán chạy nhất lịch sử Apple trong quý II năm tài khóa 2026, dù doanh số thực tế còn bị hạn chế bởi tình trạng thiếu chip.

iPhone 17 lập kỷ lục khi trở thành dòng sản phẩm bán chạy nhất của Apple trong một quý. Ảnh: The Verge.

Ông Kevan Parekh, Giám đốc tài chính của Apple xác nhận với Financial Times iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử công ty. "Dòng iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử của chúng tôi. Nó đã giúp Apple gia tăng thị phần trong quý", Parekh cho biết.

Trong khi đó, CEO Tim Cook cũng xác nhận với Reuters rằng nhu cầu iPhone 17 "vượt ngoài mọi dự đoán" trong quý vừa qua.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Táo khuyết công bố kết quả tài chính quý II năm tài khóa 2026 với doanh thu iPhone đạt kỷ lục. Tuy nhiên, đây cũng là lần thứ hai trong 3 quý gần đây doanh số iPhone hụt so với ước tính của giới phân tích.

Lý do của tình trạng này nằm ở nguồn cung. Apple đang gặp khó khăn trong việc nhận đủ chip A19 và A19 Pro từ TSMC. Nhà sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) đang sản xuất các chip AI cho nhiều khách hàng lớn khác trên cùng dây chuyền 3 nm tiên tiến, tạo ra sự cạnh tranh về công suất sản xuất.

"Chuỗi cung ứng hiện tại không có nhiều linh hoạt trong việc tăng công suất", Cook cho biết. Nói cách khác, nếu không bị ràng buộc bởi nguồn cung, doanh số iPhone 17 còn có thể cao hơn nhiều so với con số đã ghi nhận.

Parekh cũng đưa ra cảnh báo quan trọng về tác động ngày càng tăng của khủng hoảng chip nhớ. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến dòng iPhone 18 dự kiến ra mắt tháng 9, bao gồm cả chiếc iPhone gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

Dù vậy, thành tích tổng thể của Apple trong quý vừa qua rất ấn tượng. Công ty ghi nhận doanh thu 111,2 tỷ USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng dịch vụ cũng đạt đỉnh khi đem về 30,98 tỷ USD cho Táo khuyết. Lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD với biên lợi nhuận gộp 49,3%, cao hơn cả kỳ vọng của giới phân tích.

Về triển vọng quý tới, nhà sản xuất iPhone dự báo doanh thu tăng 14-17% so với cùng kỳ năm ngoái, với điều kiện chính sách thuế quan toàn cầu giữ nguyên như hiện tại.