Hồi kết của iPad

Với sự xuất hiện của iPhone màn hình gập và MacBook màn hình cảm ứng, dòng máy tính bảng Apple đang đứng trước nguy cơ trở thành "người thừa".

Trong hơn một thập kỷ, Apple đã nỗ lực định vị iPad như một thiết bị trung gian hoàn hảo, thậm chí là giải pháp thay thế hoàn toàn cho máy tính xách tay.

Tuy nhiên, thị trường công nghệ năm 2026 đang chứng kiến một thực tế đảo ngược. iPad đang bị kẹp giữa "gọng kìm" của chính những người anh em cùng nhà là iPhone và MacBook, khiến vai trò của nó trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Một trong những đòn giáng mạnh nhất đến từ sự xuất hiện của dòng MacBook Neo. Với mức giá khởi điểm chỉ tương đương một chiếc iPad Air, MacBook Neo đã thực hiện được điều mà trước đây dòng Mac chưa từng làm: Đưa MacBook đến với đại chúng một cách dễ dàng.

Khi rào cản về chi phí không còn, người dùng phổ thông, học sinh và sinh viên có xu hướng lựa chọn một chiếc laptop thực thụ với bàn phím vật lý và khả năng quản lý tệp tin chuyên nghiệp thay vì phải chi thêm tiền cho các phụ kiện rời để biến iPad thành một chiếc máy tính "nửa vời".

Ở phân khúc thiết bị di động, iPad cũng đang mất dần đất diễn. Các tin đồn về iPhone màn hình gập (iPhone Fold) với kích thước khi mở ra lên tới 7,8 inch đang đe dọa trực tiếp đến dòng iPad mini.

Khi người dùng sở hữu một thiết bị vừa là điện thoại, vừa có màn hình đủ lớn để đọc sách hay xem phim, thì một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ sẽ trở nên thừa thãi. Thậm chí, việc Apple đang thử nghiệm đưa màn hình cảm ứng lên dòng Mac Pro và Air trong tương lai sẽ tước đi lý do cuối cùng để nhiều người chọn mua iPad.

Sự mâu thuẫn trong chiến lược của Apple là điều dễ nhận thấy nhất. Một mặt, họ ra mắt iPadOS 26 với nhiều cải tiến về đa nhiệm để "chiều lòng" người dùng chuyên nghiệp. Mặt khác, họ lại thu hẹp khoảng cách giữa các dòng sản phẩm khiến ranh giới sử dụng bị chồng lấn.

“Thật khó để xác định iPad thực sự dành cho ai và ngay cả Apple dường như cũng có những lúc bối rối”, chuyên gia Daniel John nhận định trên Creative Bloq.

Dù vậy, iPad vẫn còn một "bến đỗ" cuối cùng là giới nghệ sĩ và thiết kế đồ họa. Trải nghiệm vẽ trực tiếp trên màn hình dạng bảng với Apple Pencil vẫn là thứ mà MacBook hay iPhone chưa thể thay thế hoàn hảo.

Những nỗ lực như dự án iPad màn hình gập 18,8 inch dường như là một bước đi tuyệt vọng để tìm kiếm định dạng mới, nhưng nó lại quá cồng kềnh và đắt đỏ để trở thành một sản phẩm phổ biến. iPad không hẳn sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng kỷ nguyên hoàng kim của thiết bị này đang dần khép lại.