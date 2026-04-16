iPad Air sắp có thay đổi lớn

Sau nhiều đồn đoán, thời điểm ra mắt của thế hệ iPad Air trang bị màn hình OLED đã được ấn định vào đầu năm 2027.

Theo báo cáo rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng được ETNews đăng tải, đối tác Samsung Display sẽ chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho iPad Air vào cuối năm 2026.

AppleInsider nhận định động thái này dọn đường cho màn ra mắt thiết bị vào nửa đầu năm 2027. Các nguồn thạo tin dự báo thời điểm lý tưởng nhất để sản phẩm lên kệ sẽ rơi vào tháng 3 hoặc tháng 5 năm sau.

Việc chuyển đổi sang màn hình OLED từng là một "con dao hai lưỡi" đối với Apple. Khi áp dụng công nghệ này lên thế hệ iPad Pro mới nhất, chi phí sản xuất tấm nền đắt đỏ đã trực tiếp đẩy giá bán lẻ lên mức kỷ lục.

Hậu quả kéo theo là doanh số của dòng máy tính bảng cao cấp này sụt giảm mạnh hơn dự kiến do vấp phải rào cản tài chính từ người tiêu dùng.

Đối với dòng iPad Air, vốn luôn có sản lượng bán ra áp đảo và là "gà đẻ trứng vàng" trong phân khúc tầm trung, Apple quyết định không đi lại vết xe đổ này.

Thay vì sử dụng cấu trúc màn hình OLED 2 lớp siêu sáng và đắt đỏ như trên bản Pro, Táo khuyết sẽ chỉ trang bị tấm nền OLED một lớp với thông số thấp hơn cho dòng Air.

Thay đổi này giúp Apple cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, triệt tiêu rủi ro tăng giá bán lẻ, trong khi vẫn mang lại trải nghiệm hiển thị vượt trội so với màn hình LCD hiện tại.

Ngoài chip xử lý M4 và màn hình OLED, iPad Air thế hệ mới cũng sẽ sử dụng chip mạng N1 và modem di động C1X do Apple tự phát triển.

Với 8 nhân CPU và 9 nhân GPU, Táo khuyết hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa, chơi game tốt trên sản phẩm nhờ công nghệ dò tia (ray-tracing) nhanh gấp 4 lần so với iPad Air M1.