Aptera Motors đang chuẩn bị đưa mẫu xe điện ba bánh tự sạc bằng năng lượng mặt trời vào sản xuất thương mại từ cuối năm 2026 sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Mẫu xe điện 3 bánh của Aptera có thiết kế "độc lạ" Ảnh: Aptera Motors.

Sau nhiều năm nghiên cứu và vượt qua những giai đoạn bất ổn về tài chính, Aptera Motors - startup xe điện có trụ sở tại California, Mỹ đang tiến gần hơn tới mục tiêu thương mại hóa sản phẩm xe điện chạy bằng năng lượng Mặt Trời.

Công ty đã thiết lập quy trình sản xuất chuyên nghiệp để chuẩn bị cung ứng cho hàng chục nghìn khách hàng đặt trước. Việc niêm yết trên sàn NASDAQ vào tháng 7/2025 là bước ngoặt quan trọng, giúp Aptera thu hút vốn và sự chú ý từ các nhà cung cấp linh kiện lớn.

“Việc trở thành công ty đại chúng đồng nghĩa với việc nhiều người thấy được những gì chúng tôi đang làm và cảm thấy hào hứng với giải pháp di chuyển bằng năng lượng mặt trời”, chia sẻ về sự thay đổi này, đồng CEO Chris Anthony cho biết.

Mẫu xe của Aptera sở hữu thiết kế 3 bánh độc đáo cùng hình dáng khí động học tối ưu. Với trọng lượng chỉ khoảng 1 tấn nhờ thân xe bằng sợi carbon và khung nhôm, xe đạt hiệu suất năng lượng ấn tượng. Phiên bản thương mại "Launch Edition" sắp tới được trang bị bộ pin 42 kWh, cho phép di chuyển quãng đường 400 dặm (khoảng hơn 640 km) mỗi lần sạc đầy.

Trong ngày nắng đẹp, mẫu xe điện của hãng có thể đi được tới hơn 40km mà không cần sạc. Ảnh: Aptera Motors.

Điểm khác biệt lớn nhất của xe Aptera nằm ở hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời tích hợp. Hệ thống này có khả năng cung cấp thêm tối đa 64 km quãng đường di chuyển mỗi ngày từ ánh sáng tự nhiên. Đối với những người dùng có nhu cầu đi lại dưới 48 km/ngày trong khu vực nhiều nắng, việc cắm sạc thủ công có thể trở nên không cần thiết.

Dù sở hữu công suất khiêm tốn 201 mã lực, xe vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6 giây nhờ trọng lượng siêu nhẹ. Tuy nhiên, xe chỉ có hai chỗ ngồi và không gian chứa hành lý hạn chế do ưu tiên thiết kế khí động học. Đây được xem là phương tiện tối ưu cho việc di chuyển cá nhân trong đô thị thay vì phục vụ nhu cầu gia đình.

Tại nhà máy ở San Diego, Aptera đang lắp ráp các xe thử nghiệm cuối cùng. Quy trình sản xuất 12 bước đã được chuẩn hóa, cho phép cơ sở này xuất xưởng 40 chiếc xe mỗi ca làm việc 8 tiếng khi đạt công suất tối đa.

Với mức giá khởi điểm khoảng 40.000 USD và lượng đơn đặt hàng lên tới 50.000 chiếc, sự thành công của Aptera trong cuối năm 2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tương lai của xe điện chạy năng lượng Mặt Trời.