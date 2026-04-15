Có cần lo nếu không nhận thông báo khóa SIM hôm nay?

Một số trường hợp thuê bao cần xác thực nhưng chủ sở hữu không nhận được thông báo. Do đó, người dùng nên chủ động tra cứu thông tin thuê bao của mình.

Kể từ ngày 15/4, quy định siết chặt thông tin thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Những trường hợp có thể bị thu hồi SIM sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng qua tin nhắn hoặc ngay khi vào ứng dụng VNeID.

Quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực có thể sẽ không nhận được thông báo.

Tuy nhiên, người dùng vẫn nên kiểm tra lại. Hãy mở VNeID, vào phần "Ví giấy tờ" và chọn "Số điện thoại" hoặc vào ứng dụng của nhà mạng để kiểm tra tình trạng xác thực.

Khi tình trạng hiển thị đã xác thực, người dùng vẫn cần lưu ý cột mốc tiếp theo của quy trình chuẩn hóa thuê bao. Từ ngày 15/6, nếu tháo SIM và lắp sang một điện thoại mới, chủ thuê bao bắt buộc quét khuôn mặt trên ứng dụng nhà mạng hoặc VNeID trong vòng 2 giờ hoặc SIM lập tức bị khóa một chiều.

Trong khi đó, vẫn có một số trường hợp thuê bao cần xác thực nhưng chủ sở hữu không nhận được thông báo. Nhiều số điện thoại hiện nay do bố mẹ, vợ chồng hoặc người quen mua cho và đứng tên hộ từ lâu.

Cảnh báo trên VNeID sẽ chỉ báo về máy của người đứng tên gốc. Để xử lý, người đang trực tiếp sử dụng SIM có thể nhờ người đứng tên gốc thực hiện quét khuôn mặt thông qua VNeID hoặc ứng dụng nhà mạng.

Để tránh vấn đề sau này, người đứng tên gốc nên thực hiện sang tên SIM chính chủ tại cửa hàng của nhà mạng nhằm đảm bảo SIM gắn liền với tài khoản ngân hàng và định danh điện tử. Học sinh từ 14 tuổi được cấp CCCD có thể đứng tên và xác thực SIM chính chủ. Thủ tục cần mang theo Căn cước công dân gắn chip của cả hai.

Một trường hợp khác thường dùng SIM kích hoạt sẵn tại đại lý hoặc thuộc sở hữu của một người lạ. Nhóm này bắt buộc phải ra quầy giao dịch để đăng ký lại thông tin chính chủ.

Ngoài ra, một số người dùng SIM dữ liệu lắp trên iPad, bộ phát WiFi hoặc đồng hồ định vị trẻ em. Tin nhắn yêu cầu xác thực đã được nhà mạng gửi đến nhưng các thiết bị này không có màn hình hiển thị hoặc không hỗ trợ đọc SMS. Việc không nhận được thông báo còn có thể do lỗi khách quan như điện thoại vô tình được cài đặt tính năng chặn tin nhắn tổng đài.

Thay vì thụ động đợi thông báo, người dùng nên tự mình kiểm tra để biết rõ bản thân đang thuộc nhóm an toàn hay có nguy cơ cao. Hiện nay có 3 cách tra cứu thông tin nhanh chóng.

Thứ nhất, hãy soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB kèm số Căn cước công dân rồi gửi 1414. Từ ngày 15/4, VNeID đã cho phép tra cứu danh sách SIM đứng tên mình trong mục "Quản lý thuê bao di động". Các ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hay My MobiFone đều hỗ trợ kiểm tra trạng thái chuẩn hóa rõ ràng.