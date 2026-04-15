Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Tự xác thực trên VNeID để không bị khóa SIM

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:18 (GMT+7)
Từ 15/4, người dân có thể tra cứu toàn bộ số điện thoại đứng tên trên VNeID, chủ động xác thực hoặc báo cáo SIM lạ để tránh bị khóa và rủi ro lạm dụng.

Người dùng có thể xác thực SIM chính chủ trên VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Bắt đầu từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về quản lý viễn thông chính thức có hiệu lực, mang đến những quy định siết chặt đối với việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Hệ thống hiện đã cho phép người dân trực tiếp tra cứu toàn bộ các số điện thoại đang được đăng ký dưới tên mình.

Việc tra cứu này giúp chủ thuê bao dễ dàng xác thực thông tin chính chủ, nhằm giảm thiểu vấn nạn "SIM rác" và ngăn chặn rủi ro bị kẻ xấu lợi dụng giấy tờ tùy thân. Khi tra cứu và phát hiện có số điện thoại lạ đang sử dụng trái phép thông tin cá nhân, người dân có thể gửi phản ánh ngay trên hệ thống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các doanh nghiệp viễn thông sẽ lập tức liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu người đang sử dụng thực tế phải xác minh danh tính và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong vòng 5 ngày.

Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thuê bao này sẽ bị khóa liên lạc một chiều. Trường hợp tiếp tục không khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa hai chiều, tiến tới thu hồi số và thanh lý hợp đồng viễn thông.

Để đỡ mất thời gian chờ đợi và bảo đảm quyền lợi, người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao. Từ 15/4, ứng dụng VNeID đã cho phép tra cứu và tự xác thực SIM chính chủ theo đúng quy định.

Các bước tự xác thực SIM trên VNeID

Bước 1: Khi đăng nhập vào ứng dụng VNeID, màn hình Trang chủ sẽ hiển thị thông báo trong trường hợp công dân chưa xác thực số thuê bao trước đó. Nhấn Truy cập chức năng và nhập passcode.

Bước 2: Hệ thống hiển thị các thông tin có thể được tích hợp, nhấn Số điện thoại.

Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay màn hình chính.

Bước 3: Màn hình hiển thị lần lượt thuê bao kèm nhà mạng có liên quan, với trạng thái chưa xác nhận sử dụng. Người dùng nhấn Xác nhận tích hợp thông tin, sau đó kiểm tra thông tin của thuê bao.

Trường hợp đang sử dụng số điện thoại đó, nhấn Đang sử dụng số thuê bao. Ngược lại, hãy ấn Không sử dụng số thuê bao khi không còn dùng hay không biết rõ nguồn gốc, và ấn Xác nhận.

Kiểm tra và xác thực các thuê bao được hiển thị.

Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận thành công. Người dùng ấn vào quay lại để làm tương tự với thuê bao khác.

Thông tin số điện thoại sẽ nằm trong mục ví giấy tờ ở trang chủ.

Khi muốn xem lại các số điện thoại đã xác nhận sử dụng, hãy thoát ra màn hình chính và ấn Ví giấy tờ. Tiếp đến hãy nhấn vào mục Số điện thoại và nhập passcode, hệ thống sẽ cho thấy danh sách số điện thoại đã tích hợp.

Nhật Tường

xác thực SIM chính chủ VNeID thuê bao thông tư 08/2026 di động

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý