Những trường hợp đặc biệt dễ bị khoá SIM sau ngày mai

Người cao tuổi, không sử dụng VNeID hay phụ huynh học sinh cần chủ động kiểm tra, xác nhận hoặc loại bỏ số đứng tên để tránh bị khóa SIM sau ngày 15/4.

Một số trường hợp dễ bị khoá SIM hơn do không rành thao tác. Ảnh: Collected.

Từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thuê bao chính thức có hiệu lực. Dữ liệu thuê bao sẽ được đồng bộ trên VNeID, cho phép người dùng tự kiểm tra và xác nhận hay loại bỏ toàn bộ số điện thoại đang đứng tên trên nhiều nhà mạng khác nhau.

Người dùng di động chỉ cần xác nhận SIM chính chủ khi nhận được thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID. Những số đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước hoặc CCCD gắn chip, hoặc dùng để tạo tài khoản VNeID mức 2, sẽ được miễn xác thực, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị sử dụng SIM sau ngày 15/6.

Trong khi đó, không phải ai cũng có thể tự thao tác để giải quyết ngay trên VNeID, đặc biệt là người cao tuổi hay sử dụng điện thoại không có camera trước. Trường hợp này chỉ cần mang theo CCCD gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng chiếc thẻ SIM đang sử dụng ra cửa hàng nhà mạng.

Tại quầy, nhân viên sẽ kiểm tra và đối soát thông tin, sau đó chụp ảnh khuôn mặt ngay tại chỗ và hỗ trợ người dùng ký xác nhận lại hợp đồng sử dụng SIM. Quá trình này thường chỉ mất từ 5-10 phút và hoàn toàn không yêu cầu người dùng phải tự thao tác trên điện thoại.

Các thuê bao cần lưu ý có thể bị khóa sau ngày 15/4. Ảnh: Xuân Sang.

Gia đình nên sắp xếp người đi cùng để hỗ trợ, đồng thời lưu ý kiểm tra lại chính xác xem số điện thoại này có đang dùng để liên lạc với bệnh viện, trường học hay cơ quan bảo hiểm không. Để tránh tình trạng quá tải, người dùng cần chủ động kiểm tra và cập nhật ngay lập tức, không nên chờ tới khi nhận tin nhắn cảnh báo khóa số mới thực hiện.

Trường hợp người nước ngoài đăng ký SIM bằng hộ chiếu sẽ có quy trình xác thực riêng và bị ràng buộc về mặt thời gian. Nhóm khách hàng này cần chuẩn bị Hộ chiếu còn hiệu lực pháp lý và thẻ SIM đang dùng để đến trực tiếp cửa hàng của nhà mạng.

Tại đây, người dùng cung cấp hộ chiếu để nhân viên cập nhật thông tin mới nhất lên hệ thống, tiến hành chụp ảnh xác thực sinh trắc học và ký xác nhận lại hợp đồng. Theo quy định, thủ tục này bắt buộc phải được hoàn tất trong vòng tối đa 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực.

Đối với học sinh sử dụng điện thoại, thuê bao di động thường rơi vào ba nhóm chính. Nhóm SIM đang đứng tên bố mẹ chỉ cần xác nhận lại tình trạng sử dụng thực tế trên VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My MobiFone).

Đối với nhóm học sinh đang dùng SIM mua kích hoạt sẵn tại đại lý và không rõ thông tin, phụ huynh buộc phải ra điểm giao dịch để đăng ký lại chính chủ. Riêng trường hợp gia đình muốn chuyển SIM sang đứng tên trực tiếp học sinh, điều kiện yêu cầu các em đủ tuổi cấp CCCD gắn chip và có khả năng xác thực tài khoản qua VNeID.

Để không mất thời gian và chủ động bảo vệ quyền lợi, người dùng nên tự kiểm tra tình trạng thuê bao trước khi quyết định ra cửa hàng. Chủ thuê bao có thể nhắn tin theo cú pháp TTTB [số CCCD] gửi 1414 hoặc tra cứu trong mục xác thực thuê bao trên VNeID.