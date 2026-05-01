Apple lập kỷ lục

Apple ghi nhận doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD trong quý gần nhất, tăng 17% so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Apple ghi nhận doanh thu cao kỷ lục trong bối cảnh nhu cầu iPhone tăng cao. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 30/4, Apple công bố kết quả tài chính quý II năm tài khóa 2026 với doanh thu 111,2 tỷ USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý kết thúc vào tháng 3. Lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD , tương đương 2,01 USD trên mỗi cổ phiếu. Cả 2 chỉ số đều vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Apple cũng thông báo chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 100 tỷ USD và tăng cổ tức lên 0,27 USD mỗi cổ phiếu.

"Hôm nay, Apple tự hào công bố quý tháng 3 tốt nhất trong lịch sử với doanh thu 111,2 tỷ USD và tăng trưởng 2 chữ số trên mọi phân khúc. iPhone đạt kỷ lục doanh thu quý tháng 3, được thúc đẩy bởi nhu cầu phi thường với dòng iPhone 17", CEO Tim Cook phát biểu.

iPhone vẫn là thiết bị đóng góp lớn nhất trong hệ sinh thái sản phẩm của Táo khuyết. Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết nguồn cung là nguyên nhân chính khiến iPhone chưa tận dụng được nhu cầu tăng cao. Chip A19 và A19 Pro do TSMC sản xuất trên quy trình 3 nm bị hạn chế do phải nhường mức độ ưu tiên sản xuất chip AI, khiến Apple không đủ hàng đáp ứng.

"Nhu cầu iPhone vượt xa khả năng cung cấp. Nếu không có các vấn đề về nguồn cung, doanh thu sẽ còn cao hơn", Cook nói thêm.

Mảng dịch vụ tiếp tục lập đỉnh với doanh thu 30,98 tỷ USD , vượt ước tính 30,39 tỷ USD . Các dòng máy Mac, iPad và thiết bị đeo đều vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Tăng trưởng diễn ra đồng đều trên mọi thị trường. CEO Apple cho biết công ty ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số ở các khu vực trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, vốn là mối lo ngại lớn của nhà đầu tư trong những quý gần đây. Lượng khách đến cửa hàng bán lẻ đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng gần nhất.

Về triển vọng quý tới, Apple dự báo doanh thu quý III trong năm tài khóa 2026 có thể tăng 14-17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone lưu ý rằng dự báo này dựa trên giả định thuế quan toàn cầu giữ nguyên như hiện tại.

Ngoài ra, Tim Cook cũng đề cập đến khủng hoảng chip nhớ toàn cầu, khẳng định tình trạng này chưa có dấu hiệu cải thiện trong ngắn hạn.