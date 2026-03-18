'Infantino nghĩ mình là Trump của châu Phi'

Phán quyết của CAF không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm trực tiếp vào vai trò của FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino.

Quyết định trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco, hai tháng sau trận chung kết với Senegal, tạo nên cơn địa chấn trong làng bóng đá châu Phi.

Không chỉ các cầu thủ Senegal phản ứng, nhiều chuyên gia và nhân vật có tiếng nói cũng công khai chỉ trích cách xử lý của CAF.

Nổi bật nhất là phát biểu của Claude Le Roy, cựu HLV từng dẫn dắt nhiều đội tuyển châu Phi. Trên chương trình L'Équipe du soir, ông bày tỏ sự bất ngờ: "Tôi chưa từng nghĩ CAF có thể đi xa đến mức phi lý như vậy". Le Roy cho rằng cách điều hành của Chủ tịch CAF Patrice Motsepe là vấn đề cốt lõi.

Không dừng lại ở đó, ông chuyển hướng chỉ trích sang Gianni Infantino. Theo Le Roy, Motsepe thực chất là "tay sai" của Infantino, người đã muốn trao cúp cho Morocco ngay từ đầu. Ông nhấn mạnh Morocco có một giải đấu tốt, nhưng Senegal mới là đội chơi hay hơn trong trận chung kết.

Le Roy còn đưa ra nhận định nặng nề hơn: Infantino "nghĩ mình là Trump của bóng đá châu Phi", ám chỉ việc nắm quyền lực tuyệt đối trong các quyết định quan trọng.

Ông đặt câu hỏi liệu điều tương tự có thể xảy ra ở châu Âu hay không, và cho rằng phía sau quyết định này có thể tồn tại những "thỏa thuận mờ ám" và "dàn xếp bí mật".

Cùng quan điểm, cựu tiền vệ Arsenal, Samir Nasri cũng chỉ trích gay gắt. Anh cho rằng nếu CAF đưa ra quyết định ngay sau trận đấu, mọi thứ có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, việc thay đổi kết quả sau hai tháng là "nực cười" và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức.

Làn sóng phản ứng cho thấy phán quyết của CAF không chỉ dừng ở một danh hiệu, mà còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch và niềm tin trong bóng đá châu Phi.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.