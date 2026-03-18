Quyết định xử thua Senegal bị xem là trò hề

Quyết định xử tuyển Senegal thua 0-3 trước Morocco và tước chức vô địch AFCON 2025 tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt.

Sadio Mane và đồng đội bị tước danh hiệu.

Theo phán quyết được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) công bố rạng sáng 18/3, Senegal bị xử thua 0-3 do hành vi rời sân để phản đối trong trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Morocco được trao chiến thắng 3-0 và chính thức trở thành nhà vô địch AFCON 2025, bất chấp việc Senegal trước đó đã ăn mừng chức vô địch ngay trên sân.

Quyết định gây tranh cãi này nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Trong số đó, cựu danh thủ Jamie Carragher lên tiếng chỉ trích gay gắt cách xử lý của CAF.

Cụ thể, cựu hậu vệ Liverpool cho biết: “Thành thật mà nói, đó là một trò hề. Toàn bộ giải đấu nên tập trung vào những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải ở một văn phòng nào đó sau bàn làm việc. Bạn có thể ăn mừng chức vô địch hôm nay và đánh mất nó vào ngày mai. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói ở châu Âu, điều này sẽ không bao giờ được chấp nhận”.

Carragher chỉ trích CAF.

Sau đó, Carragher còn mỉa mai quyết định của CAF làm ảnh hưởng đến hình ảnh của AFCON: “Đây chính là lý do tôi nói AFCON không phải là một giải đấu lớn. Ở châu Âu, trong một trận chung kết Champions League hay Euro, điều này sẽ không bao giờ xảy ra”, cựu danh thủ Liverpool nhấn mạnh.

Tương tự Carragher, nhiều CĐV coi đây là “một vết nhơ lớn đối với bóng đá châu Phi”. Liên đoàn Bóng đá Senegal sau đó khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) lẫn FIFA.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Senegal vi phạm, trọng tài và ban tổ chức hoàn toàn có thể đưa ra quyết định ngay trong thời điểm trận đấu diễn ra. Việc cho phép Senegal tiếp tục thi đấu, chấp nhận họ trở lại sau 10 phút rời sân, cho Morocco hưởng phạt đền, rồi sau đó mới thay đổi kết quả được xem là khó chấp nhận và gây tổn hại nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.

