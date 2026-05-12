Imexpharm chính thức về tay 'gã khổng lồ' dược phẩm Trung Quốc

Imexpharm - một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam đã chính thức về tay doanh nghiệp Trung Quốc trong thương vụ có giá khoảng 6.000 tỷ đồng.

Imexpharm là 1 trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn trong nước. Ảnh: IMP.

Lian SGP Holding thuộc tập đoàn Livzon Pharmaceutical (Trung Quốc) đã mua hơn 104,5 triệu cổ phiếu IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP).

Giao dịch này giúp cổ đông ngoại sở hữu 67,87% vốn điều lệ, qua đó nắm quyền chi phối quan trọng.

Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ ước tính gần 6.000 tỷ đồng . Mức này cao hơn 22,5% so với thị giá IMP đóng cửa hôm nay. Tính theo giá chào mua, Imexpharm được định giá khoảng 8.842 tỷ đồng (tương đương hơn 338 triệu USD ).

Sau giao dịch, Imexpharm có hai cổ đông lớn gồm Lian SGP Holding Pte. Ltd. sở hữu 67,87% vốn và Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) nắm giữ 22,04%.

Livzon Pharmaceutical Group được thành lập vào tháng 1/1985 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện có hơn 8.000 nhân viên. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, sản xuất và phân phối dược phẩm. Danh mục sản phẩm của Livzon trải rộng từ thuốc hóa dược, hoạt chất (API), thuốc sinh học, thuốc Đông y truyền thống đến thiết bị chẩn đoán và thuốc thử.

Hiện Livzon đang niêm yết cổ phiếu trên cả Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến và Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong.

Về phía Imexpharm, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Dược phẩm Cấp II, thành lập năm 1977 ở Đồng Tháp. Đây là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu 4 cụm nhà máy tại Đồng Tháp, TP.HCM và Bình Dương với tổng cộng 11 dây chuyền sản xuất.

Công ty hiện là đối tác sản xuất của các công ty dược phẩm lớn như Sandoz Group AG, Pharmascience Inc (Canada) và Sanofi SA.

Trong năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỷ đồng , tăng gần 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 502 tỷ đồng , tăng 12,5%. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Imexpharm.

Bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Imexpharm cho biết Livzon có năng lực R&D rất mạnh và định hướng phát triển dựa trên "công nghệ dẫn dắt" trong nghiên cứu thuốc. Các cơ sở sản xuất và sản phẩm của Livzon đáp ứng những tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt của ngành dược phẩm toàn cầu.

Trong định hướng đầu tư vào Imexpharm, Livzon cam kết tiếp tục duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền EU-GMP hiện có. Việc tham gia với vai trò nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp Imexpharm nâng cao năng lực R&D, tiếp cận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.