Imexpharm lần thứ 6 vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN

Imexpharm được vinh danh trong “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”, khẳng định bản lĩnh quản trị và cam kết phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Bảng xếp hạng “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên. Bảng xếp hạng có sự tham vấn từ chuyên gia kinh tế và kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm, vinh danh doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả vượt trội trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 50 được chọn ra dựa trên kết quả kinh doanh liên tiếp trong 3 năm, tập trung vào 3 chỉ số then chốt là doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS).

Lợi thế từ năng lực sản xuất EU-GMP

Cụ thể, top 50 năm 2025 ghi nhận sự xuất sắc của Imexpharm trong quản trị, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh vững vàng trước bối cảnh thị trường biến động. Trong 3 năm gần nhất, giai đoạn 2022-2024, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu thuần tại Imexpharm đạt 15,8% mỗi năm.

Trong đó, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on Equity) trong giai đoạn 2022-2024 lần lượt đạt 12,1%, 15,1% và 15%. Tương tự, lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS - Earnings per Share) trong giai đoạn 2022-2024 lần lượt đạt 3.507 tỷ đồng , 4.381 tỷ đồng và 2.864 tỷ đồng .

Anh Vũ Đình Xuân (giữa) - Giám đốc kinh doanh Imexpharm, đại diện doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương.

Với lợi thế dẫn đầu ngành về năng lực sản xuất EU-GMP (12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy EU-GMP), 28 giấy phép lưu hành thuốc tại châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm, cùng chiến lược đầu tư R&D để liên tục đưa ra sản phẩm mới phù hợp xu hướng thị trường và mô hình bệnh tật thay đổi, Imexpharm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong 8 tháng đầu năm, công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần 1.582 tỷ đồng và EBITDA đạt 344 tỷ đồng . Cả hai đều tăng 18% so với cùng kỳ.

Bên trong nhà máy sản xuất thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm.

Thêm vào đó, với tính ổn định, biên lợi nhuận tốt và cổ tức đều đặn, cổ phiếu Imexpharm (mã IMP) là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự an toàn và tăng trưởng bền vững. Tính đến ngày 29/8, vốn hóa thị trường của Imexpharm đạt 8.286 tỷ đồng .

Lợi thế từ chiến lược dược phẩm công nghệ cao

Nhờ chiến lược đầu tư 5% doanh thu hàng năm vào R&D và mở rộng danh mục, đặc biệt mảng thuốc công nghệ cao, Imexpharm nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ thị trường dược tiềm năng. Theo IQVIA (quý II/2025), doanh số dược phẩm Việt Nam đạt 9,08 tỷ USD (+5%), vượt Thái Lan ( 8,65 tỷ USD ) và Philippines ( 5,15 tỷ USD ), giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Cùng với già hóa dân số, thu nhập tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn, thị trường dược phẩm công nghệ cao, giá trị cao dự kiến bứt phá hơn nữa.

Điều này cũng phù hợp “Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045”, trong đó có mục tiêu sản xuất 80% số lượng thuốc sử dụng trong nước, chiếm 70% giá trị thị trường, chuyển giao công nghệ ít nhất 100 thuốc phát minh và đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD . Một trong những trụ cột quan trọng là phát triển khu công nghiệp dược, nhằm tạo hệ sinh thái khép kín, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm.

Đồng hành xu hướng tăng trưởng của thị trường, tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh (Đồng Tháp) của Imexpharm - với quy mô 9,7 ha và vốn đầu tư 1.495 tỷ đồng , đạt chuẩn EU-GMP, định hướng phát triển sản phẩm chiến lược như sinh dược phẩm, thuốc tương đương sinh học, dược liệu công nghệ cao… Qua đó, nhà máy đáp ứng nhu cầu điều trị trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt sự gia tăng của cả bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm.

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào - Tổng giám đốc của Imexpharm, chia sẻ: “Suốt nhiều năm qua, Imexpharm luôn duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu thuần đạt 12,6% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2024. Kết quả này có được nhờ sản phẩm dẫn đầu chất lượng EU-GMP, danh mục đa dạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Bên cạnh đó, chiến lược đầu tư chiều sâu cho R&D, cùng việc liên tục mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ giúp Imexpharm hoạt động hiệu quả và tăng trưởng bền vững”.