Tập đoàn Trung Quốc chi 6.900 tỷ thâu tóm một công ty dược Việt Nam

Công ty con thuộc Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) chính thức nộp hồ sơ chào mua công khai gần 78% cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP).

Tập đoàn Trung Quốc chính thức đăng ký chào mua gần 78% vốn của hãng dược phẩm Việt Nam Imexpharm. Ảnh: IMP.

Lian SGP Holding - công ty con của Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) đã đăng ký chào mua 120 triệu cổ phiếu IMP, tương đương 77,94% vốn điều lệ và 77,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Mức giá chào mua công khai là 57.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 6.891 tỷ đồng . Trong giao dịch này, Công ty Chứng khoán SSI là đại lý thực hiện đợt chào mua.

Trong phiên giao dịch 16/1, mã chứng khoán IMP đóng cửa ở mức 54.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức vốn hóa trên 8.300 tỷ đồng . Như vậy, giá chào mua của đối tác ngoại cao hơn khoảng 7% so với thị giá IMP.

Trước đó, từ cuối tháng 5/2025, doanh nghiệp Trung Quốc đã lên kế hoạch mua cổ phần tại Imexpharm từ 3 cổ đông lớn gồm SK Investment (47,69%), CTCP Đầu tư Bình Minh Kim (9,75%) và CTCP Đầu tư KBA (7,37%).

Tổng tỷ lệ cổ phần ban đầu dự kiến được chuyển nhượng là 64,81% vốn điều lệ của IMP, thấp hơn 13% so với số cổ phần chào mua thực tế.

Imexpharm tiền thân là Công ty Dược phẩm Cấp II, thành lập năm 1977 ở Đồng Tháp. Hiện công ty này là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu 4 cụm nhà máy tại Đồng Tháp, TP.HCM và Bình Dương với tổng cộng 11 dây chuyền sản xuất.

Về hoạt động kinh doanh, trong 11 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.235 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% đạt 410 tỷ đồng . Các con số này lần lượt hoàn thành 75% và 83% kế hoạch năm.

Trong khi đó, Livzon Pharmaceutical Group được thành lập vào tháng 1/1985 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với vốn đăng ký 935 triệu nhân dân tệ (khoảng 134 triệu USD )

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, sản xuất và phân phối dược phẩm. Danh mục sản phẩm của Livzon trải rộng từ thuốc hóa dược, hoạt chất (API), thuốc sinh học, thuốc Đông y truyền thống đến thiết bị chẩn đoán và thuốc thử.

Hiện Livzon có hơn 8.000 nhân viên và đang niêm yết cổ phiếu trên cả Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến và Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong.