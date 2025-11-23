Tổng giám đốc hãng dược hơn 50 năm tuổi xin từ nhiệm

Ông Trần Túc Mã xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Traphaco sau 15 năm đảm nhiệm nhưng vẫn sẽ là Thành viên HĐQT công ty dược phẩm này.

Ông Trần Túc Mã phát biểu tại lễ bàn giao công việc của tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TRA.

Thông tin trên được CTCP Traphaco (HoSE: TRA) công bố hôm 21/11. Theo đó, ông Trần Túc Mã đã bàn giao công việc tổng giám đốc cho bà Đào Thúy Hà. Tuy nhiên, ông Mã vẫn sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty dược phẩm này.

Ông Mã cho biết quyết định chuyển giao vị trí tổng giám đốc là sự chủ động, được cân nhắc kỹ lưỡng khi nhìn thấy chu kỳ phát triển mới của Traphaco đang mở ra. Ông nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời kỳ mà ngành dược phải thích ứng nhanh với chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu pháp lý mới, tiêu chuẩn công nghệ cao và cạnh tranh toàn cầu.

Theo ông, để đón đầu những thay đổi đó, Traphaco cần một tổng giám đốc mới. Ông nhận thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để trao lại trọng trách, khi công ty đang đà tăng trưởng tốt, nền tảng đã vững và đội ngũ kế cận đã trưởng thành. Với vị trí thành viên HĐQT, ông sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ban điều hành, đặc biệt là tân Tổng giám đốc, trong các định hướng chiến lược dài hạn.

Ông Trần Túc Mã sinh năm 1965, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Traphaco từ tháng 3/2011 tới nay. Ông gia nhập công ty từ năm 1994 và gắn bó hơn 30 năm, từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban kiểm soát và Ủy viên HĐQT. Hiện ông Mã sở hữu hơn 1,7 triệu cổ phiếu TRA, chiếm 4,16% vốn doanh nghiệp.

Ông Mã ghi đậm dấu ấn trong hành trình cùng Traphaco vượt qua đại dịch Covid-19, khi hệ thống y tế và chuỗi cung ứng chịu áp lực chưa từng có, doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn cung thuốc thiết yếu cho cộng đồng.

Bên cạnh đó ông Mã đã cùng Traphaco vượt qua hàng loạt dấu mốc chiến lược như hoàn thành và vận hành Nhà máy Tân dược hiện đại 4.0 tại Hưng Yên; đi đầu áp dụng chuẩn GACP cho vùng trồng dược liệu; tiên phong mô hình giao hàng - thu tiền; đẩy mạnh chuyển đổi số; và thiết lập mô hình phân phối mới, phù hợp quy định Luật Dược sửa đổi và sự phát triển tất yếu của công ty.

Dưới sự điều hành của ông Mã, Traphaco đều ghi nhận hàng nghìn tỷ doanh thu mỗi năm, còn lợi nhuận trên trăm tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm nay, công ty ghi nhận doanh thu 1.936 tỷ đồng , lợi nhuận ròng 179 tỷ đồng , cùng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tân Tổng giám đốc Đào Thúy Hà, bà sinh năm 1975, là Thạc sĩ Dược học và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà gia nhập công ty từ năm 1996. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, bà giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing, đồng thời là Ủy viên HĐQT và đại diện 11,55% vốn của SCIC tại doanh nghiệp này.

Ở cương vị mới, bà Hà cam kết sẽ tiếp tục giúp Traphaco duy trì tăng trưởng hai chữ số, đẩy mạnh dự án EU-GMP, giữ vững vị thế số 1 ở mảng Đông dược, tăng tốc đầu tư Tân dược, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI sâu rộng, đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty.

Traphaco thành lập năm 1972, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm. Doanh nghiệp được cổ phần hóa năm 2000 và chính thức niêm yết cổ phiếu năm 2008. Hiện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất của Traphaco, nắm 35,7% vốn. Các cổ đông nước ngoài đang nắm hơn 46% cổ phần.