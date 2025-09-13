Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm từ các đơn vị trong khối nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Vũ Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: VT.

Ngày 10/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao các quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Vũ Hà giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đại tá Vũ Tuấn Anh sinh năm 1980, gia nhập Viettel từ tháng 9/2004 và giữ vai trò Giám đốc Viện Hàng không Vũ trụ Viettel từ năm 2014. Đây là đơn vị của Tập đoàn Viettel phụ trách nghiên cứu các khí tài công nghệ cao như tổ hợp tên lửa Trường Sơn, tổ hợp tên lửa S-125-VT.

Với các thành tích trong nghiên cứu, làm chủ khí tài chiến lược, Viện này đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 10/2024. Vào tháng 6 vừa qua, cá nhân Đại tá Vũ Tuấn Anh được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Nguyễn Vũ Hà gia nhập Viettel từ năm 2008 và giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghệ cao Viettel từ năm 2019. Đây là đơn vị phụ trách nghiên cứu sản xuất các thiết bị công nghệ cao trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự như trạm 5G, các loại radar, các hệ thống mô phỏng dùng trong huấn luyện, v.v… Đây cũng là đơn vị tiền thân của Trung tâm Bán dẫn Viettel.

Năm 2022, Tổng công ty này được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho 2 công trình khoa học về radar cảnh giới biển và nền tảng vô tuyến điện quân sự.

Trước đợt bổ nhiệm lần này, ban tổng giám đốc Tập đoàn Viettel có 6 thành viên, bao gồm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tướng Tào Đức Thắng, Bí thư Đảng uỷ kiêm Phó Tổng Giám đốc Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, các Phó Tổng Giám đốc Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Đại tá Đào Xuân Vũ, Đại tá Cao Anh Sơn và Thượng tá Nguyễn Đạt.

Ngoại trừ Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, các lãnh đạo Viettel đều được bổ nhiệm từ người đứng đầu các Tổng công ty liên quan đến kinh doanh viễn thông. Việc bổ nhiệm mới các phó tổng giám đốc từ khối công nghiệp công nghệ cao cho thấy Tập đoàn này đang bắt tay vào thực hiện các mục tiêu liên quan đến làm chủ 9 trong số 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.