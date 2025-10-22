Hai thành viên Hội đồng quản trị FLC cùng từ chức

Chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm, hai thành viên HĐQT của Tập đoàn FLC là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công đã đồng loạt gửi đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

HĐQT Tập đoàn FLC có 5 thành viên, tuy nhiên đến nay đã có 3 người xin từ nhiệm. Ảnh: Việt Hà.

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin về việc hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty - cùng nộp đơn xin từ nhiệm.

Trong đơn, ông Hùng và ông Công đều cho biết không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của Thành viên HĐQT với lý do cá nhân. Cả hai đề nghị công ty triệu tập phiên họp cổ đông để thông qua đơn từ nhiệm, đồng thời miễn tham gia các cuộc họp của HĐQT trong thời gian này.

HĐQT Tập đoàn FLC có 5 thành viên, tuy nhiên đến nay đã có 3 người từ nhiệm. Tháng 12 năm ngoái, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT - cũng đã có đơn từ chức với lý do không thu xếp được thời gian tham gia công việc.

Đến đầu tháng 8 vừa qua, FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm ông Nguyên, tuy nhiên phiên họp bất thành vì không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.

Cùng với thông tin hai lãnh đạo từ nhiệm, FLC cũng vừa công bố nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2, dự kiến tổ chức sáng 11/11 tại Hà Nội.

Theo tài liệu công bố, nội dung họp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các động thái mới của FLC diễn ra sau các thông tin cho thấy vụ án xét xử ông Trịnh Văn Quyết - người sáng lập, đồng thời là cựu Chủ tịch tập đoàn - có nhiều tiến triển. Tháng trước, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết đã cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Quyết.

Trước đó, năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, Tập đoàn FLC ngay lập tức rơi vào khó khăn. Công ty trải qua nhiều đợt biến động nhân sự cấp cao. Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và chuyển sang thị trường UPCoM, sau đó rơi vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm liên tiếp.

Gần đây, FLC triển khai lại một số dự án bất động sản quy mô lớn. Cuối tháng 9 vừa qua, công ty tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT hãng bay, làm đại diện.