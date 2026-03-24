Hyundai Stargazer thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá từ 569 triệu đồng

So với mẫu xe tiền nhiệm, Hyundai Stargazer 2026 có nhiều thay đổi về thiết kế, không còn bản tiêu chuẩn và giá cũng tăng lên khoảng hơn 10 triệu đồng.

Hyundai Thành Công vừa chốt giá mẫu Stargazer thế hệ mới tại Việt Nam. Cụ thể, bản Đặc biệt được bán với giá 569 triệu đồng, trong khi bản Cao cấp có giá 615 triệu đồng.

Có thể thấy Stargazer mới nay đã "SUV hóa" hơn, thay đổi khá toàn diện về ngoại hình. Ở đầu xe, Stargazer được tinh chỉnh phần lưới tản nhiệt, cặp đèn chiếu sáng chính lẫn kiểu dáng cản trước. Trong khi đuôi xe cũng được làm mới.

Nội thất của mẫu MPV 7 chỗ nay hiện đại hơn với màn hình nối liền hiện đại kích thước 10,25 inch, cần số sau vô lăng to bản, hệ thống âm thanh mới và cụm chức năng dạng núm xoay. Tất cả chi tiết mới từng xuất hiện trên Tucson hay Creta nay cũng đã được mang sang mẫu MPV 7 chỗ bình dân.

Stargazer mới sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số iVT với cơ chế giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái.

Như vậy so với bản tiền nhiệm, Hyundai đã lược bỏ một phiên bản giá rẻ của Stargazer và tăng giá cả 2 tùy chọn còn lại. Điều này phản ánh lối đi khác hơn của Hyundai với mẫu MPV 7 chỗ.

Với thiết kế SUV và hiện đại của Stargazer mới, Hyundai dường như muốn hướng mẫu xe đến tệp khách hàng gia đình, không còn là nhóm tài xế dịch vụ ưu tiên phiên bản giá rẻ như trước.

Trong bối cảnh phân khúc MPV dịch vụ đang chịu sức ép cực lớn từ những cái tên thuần điện như VinFast Limo Green hay BYD M6, việc Stargazer chọn cách "nâng cấp bản thân" để phục vụ nhóm khách hàng gia đình là một nước đi chiến lược hoàn toàn dễ hiểu.

Và với mức giá mới cùng thiết kế hiện đại, Stargazer mới hứa hẹn là cái tên tạo được sức nóng trong nhóm MPV 7 chỗ gia đình, cạnh tranh cùng Kia Carens hay Honda BR-V ở thời điểm hiện tại.