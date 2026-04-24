Hyundai Palisade giảm giá 170 triệu, giá mới từ 1,299 tỷ đồng

Mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade giảm giá, hiện khởi điểm 1,299 tỷ đồng làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng xe sắp có bản mới.

Trên website chính thức, Hyundai Thành Công thông báo điều chỉnh giá bán cho Hyundai Palisade tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ E hiện có giá khởi điểm 1,299 tỷ đồng , giảm tối đa 170 triệu đồng so với giá cũ.

Cụ thể, phiên bản Exclusive 7 chỗ của xe hiện có giá 1,299 tỷ đồng , giảm 170 triệu đồng so với trước. Với cùng mức giảm như trên, Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ hiện có giá 1,309 tỷ đồng .

Các phiên bản Prestige của mẫu SUV cỡ E được giảm 160 triệu đồng so với giá cũ, giúp bản Prestige 7 chỗ hiện có giá 1,399 tỷ đồng , còn bản Prestige 6 chỗ có giá mới 1,429 tỷ đồng .

Phiên bản Giá bán cũ (tỷ đồng) Giá bán mới (tỷ đồng) Mức giảm (triệu đồng) Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ 1,469 1,299 170 Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ 1,479 1,309 170 Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ 1,559 1,399 160 Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ 1,589 1,429 160

Đợt điều chỉnh giảm giá bán Hyundai Palisade được Hyundai Thành Công thực hiện trong khi vẫn đang diễn ra chương trình khuyến mại trị giá tối đa 200 triệu đồng dành cho mẫu SUV cỡ E này.

Giá trị ưu đãi nói trên bao gồm khuyến mại giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Hyundai Thành Công xác nhận việc điều chỉnh giá bán Palisade không đi kèm thay đổi về cấu hình hay trang bị của xe.

Lúc này, Hyundai Palisade là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Xe có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Khoang nội thất Hyundai Palisade hướng tới trải nghiệm cao cấp và tinh tế, được trang bị ghế da Nappa ở dòng phiên bản Prestige, cửa sổ trời đôi và không gian linh hoạt cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Hyundai Palisade được trang bị động cơ dầu CRDi 2.2L cho công suất tối đa 200 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Đi kèm động cơ này là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian HTRAC tùy phiên bản. Mẫu SUV cỡ E cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Tính đến hết tháng 3, Hyundai Palisade bán được 323 xe tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước, đã được Hyundai Thành Công cho xuất khẩu sang Thái Lan.

Doanh số tại Việt Nam không quá ấn tượng nhiều khả năng là nguyên nhân Hyundai Palisade thường xuyên nằm trong nhóm các mẫu xe được Hyundai Thành Công triển khai ưu đãi với giá trị lớn.

Động thái điều chỉnh giá bán giảm tối đa 170 triệu đồng ở mẫu SUV cỡ E cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Hyundai Palisade sắp có bản mới tại Việt Nam.