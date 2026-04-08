Hyun Bin được phong 'đặc vụ phản gián danh dự' của Hàn Quốc

  • Thứ tư, 8/4/2026 15:52 (GMT+7)
Nam diễn viên Hyun Bin vừa được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) bổ nhiệm làm "đặc vụ phản gián danh dự".

Theo tờ Star News, hôm 7/4, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã bổ nhiệm Hyun Bin làm "đặc vụ phản gián danh dự". Việc bổ nhiệm lần này được thực hiện nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về khái niệm phản gián.

Diễn viên Hyun Bin. Ảnh: Star News.

Theo nguồn tin, phản gián là toàn bộ các hoạt động nhằm phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn những hoạt động tình báo từ nước ngoài đi ngược lại an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia. Việc NIS lựa chọn Hyun Bin được xem là bước đi nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ nổi tiếng để tăng cường nhận thức và lan tỏa thông điệp về an ninh đất nước.

Đại diện của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết: "Gần đây, các vụ việc như rò rỉ công nghệ tiên tiến và bí mật công nghiệp quốc phòng - những yếu tố đe dọa sự tồn vong của quốc gia - đang xảy ra thường xuyên, khiến tầm quan trọng của công tác phản gián ngày càng gia tăng. Trong thời gian tới, Cơ quan Tình báo Quốc gia sẽ cùng với 'đặc vụ phản gián danh dự' Hyun Bin tích cực đáp ứng kỳ vọng của người dân thông qua các hoạt động phản gián chặt chẽ sau khi luật gián điệp được sửa đổi".

Trước đó, tài tử sinh năm 1982 từng vào vai một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc trong bộ phim The Point Men (2023). Chuyện phim kể về việc anh phải nỗ lực giải cứu các con tin Hàn Quốc bị bắt cóc.

Hyun Bin sinh năm 1982, tên thật là Kim Tae Pyung. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 2000. Với ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất tốt, tài tử nhanh chóng nổi tiếng qua hàng loạt dự án ăn khách, nổi bật phải kể đến The Snow Queen hay Hạ cánh nơi anh.

  • Hyun Bin

    Hyun Bin

    Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung là một nam diễn viên người Hàn Quốc ra mắt vào năm 2003 nhưng đến 2005 anh mới được khán giả chú ý đến qua bộ phim truyền hình "Tên tôi là Kim Sam Soon". Năm 2010, sự thành công của bộ phim "Secret Garden" đã mang tên tuổi của Hyun Bin trở thành một hiện tượng và giúp anh đạt giải Baeksang Arts Awards 47.

    • Ngày sinh: 25/09/1982
    • Chiều cao: 1.84 m
    • Phim tiêu biểu: Tên tôi là Kim Sam Soon, Secret Garden, Hyde Jekyll Me, Late Autumn, Come Rain Come Shine,...

