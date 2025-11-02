Huỳnh Hiểu Minh ngã ngựa

Dù được giới phê bình đánh giá tích cực, bộ phim mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh vẫn thất bại ở phòng vé, doanh thu ảm đạm.

Theo tờ HK01, Huỳnh Hiểu Minh những năm gần đây liên tục thử thách bản thân với các vai diễn khác biệt, phá vỡ hình tượng quen thuộc trên màn ảnh. Mới nhất, anh hóa thân một nhân vật chậm phát triển trí tuệ trong Sunshine Club. Song, phim dù được giới chuyên môn đánh giá tích cực vẫn thất bại ở phòng vé, doanh thu ảm đạm.

Cụ thể, kết thúc tuần mở màn, doanh thu phòng vé Sunshine Club chưa tới 5 triệu NDT. Tới ngày 2/11, thành tích của phim theo thống kê từ Maoyan là 5,4 triệu NDT.

Giới quan sát dự đoán với tình hình hiện tại, bộ phim có Huỳnh Hiểu Minh đóng chính gần như không có khả năng chạm mốc doanh thu 10 triệu NDT trước khi rời rạp. Trong khi, kinh phí sản xuất dự án theo ước tính lên tới 18 triệu NDT, chưa kể các chi phí quảng bá, phát hành. Điều này khiến Sunshine Club nhiều khả năng sẽ gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Lý giải cho việc phim thất bại ở phòng vé, truyền thông Trung Quốc cho rằng vấn đề không nằm ở diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh, mà chủ yếu do tình hình kinh tế ảm đạm, khiến khán giả hạn chế chi tiêu cho giải trí. Ngoài ra, đề tài của phim cũng thiếu sự đồng cảm và không đủ sức hấp dẫn.

Bên cạnh đó, một số trang đánh giá danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh thời gian qua cũng bị ảnh hưởng, sau loạt lùm xùm liên quan tới bạn gái cũ - hotgirl Diệp Kha.

Phim mới của Huỳnh Hiểu Minh không được khán giả đón nhận. Ảnh: Weibo.

Trong Sunshine Club, Huỳnh Hiểu Minh hóa thân thành Ngô Ưu - một người đàn ông 40 tuổi nhưng trí tuệ như đứa trẻ. Để thể hiện vai diễn này, anh không ngần ngại tự làm xấu bản thân, tăng 30 kg.

Trong quá trình quảng bá phim, tài tử chia sẻ: “Tôi muốn khán giả khi bước vào rạp, ngay từ những giây đầu tiên sẽ thấy đó là Ngô Ưu, chứ không phải Huỳnh Hiểu Minh. Tôi phải thay đổi cả ngoại hình, dù điều đó có thể khiến tôi khó lấy lại vóc dáng cũ, thậm chí có nguy cơ mắc tiểu đường hay nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nhưng tôi muốn phá bỏ lớp vỏ an toàn của chính mình. Tôi sẵn sàng đánh đổi để thể hiện một vai diễn có thể hủy đi hình tượng bản thân".

Màn thể hiện của Huỳnh Hiểu Minh trong phim mới nhận đánh giá khá tích cực. Từ những biểu hiện ngây ngô, nói năng ấp úng, diễn viên được nhận xét khắc họa sự ngờ nghệch, "vô tri" của nhân vật một cách sinh động.

Với vai này, anh giành giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 26.