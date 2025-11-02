Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những ngày cuối đời của Phùng Thối Phàm

  Chủ nhật, 2/11/2025
Diễn viên Phùng Thối Phàm qua đời ở tuổi 81. Ông không kết hôn và không sinh con, sống đơn độc tại Đài Loan suốt nhiều năm qua.

Theo Sinchew, thông tin Phùng Thối Phàm qua đời hôm 31/10 gây xôn xao giới giải trí. Bạn bè nam diễn viên xác nhận tối đó, chỉ số sinh tồn của ông đột ngột giảm mạnh. Nhưng vì Phùng Thối Phàm đã ký giấy đồng ý không cấp cứu, bệnh viện chỉ có thể thực hiện các biện pháp duy trì sự sống cơ bản. Ngôi sao 81 tuổi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của một vài người bạn thân.

Trước đó, Phùng Thối Phàm định cư tại Lâm Khẩu, Đài Loan (Trung Quốc) suốt 39 năm. Ở tuổi 81, diễn viên chưa kết hôn và không có con, phần lớn gia quyến ở Hong Kong.

Hiện linh đường Phùng Thối Phàm tạm đặt tại Đào Viên, trong khi thi thể diễn viên vẫn đang lưu tại bệnh viện. Bệnh viện đang chờ người thân của diễn viên tới, để bàn bạc về ước nguyện cuối đời của ông - được hải táng tại Kim Môn.

Phung Thoi Pham anh 1

Phùng Thối Phàm qua đời ở tuổi 81. Ảnh: Weibo.

Trước đó, khi được hỏi lý do không kết hôn, Phùng Thối Phàm từng nói ông là người hướng nội, khó hòa hợp với người khác và duy trì quan hệ lâu dài. “Nếu tôi kết hôn, có lẽ ngày nào cũng sẽ cãi nhau với bạn đời. Vậy nên không kết hôn cũng tốt", diễn viên bộc bạch.

Phùng Thối Phàm từng đóng chung với Tăng Khánh Du trong phim truyền hình Phong Hỏa Phi Hoa (1981) và giữa hai người nảy sinh tình cảm. Mối tình kéo dài được hai năm trước khi hai diễn viên đường ai nấy đi.

Ngoài ra, Phùng Thối Phàm từng có tình cảm dành cho Uông Minh Thuyên. Song ông tâm sự rằng may mắn là cả hai không tiếp tục phát triển mối quan hệ, nếu không sẽ cản trở con đường phát triển của cô.

Tuy nhiên, Uông Minh Thuyên lại cho biết hai người chỉ là bạn bè tốt, nói rằng họ từng hợp tác đóng phim ở TVB. Diễn viên khen ngợi Phùng Thối Phàm là người có tài năng, nhưng tư tưởng hơi cực đoan và tính cách nóng nảy. Bà cho biết những năm gần đây hai người không còn liên lạc.

