Huyền thoại WWE nhập viện cấp cứu

  • Thứ sáu, 15/8/2025 07:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Charles Robinson vừa nhập viện vì bị dơi cắn. Huyền thoại WWE gặp chấn thương gãy xương sườn vào tháng trước trong trận đấu giải nghệ.

Theo The Sun, Charles Robinson - huyền thoại WWE vừa đăng tải bài viết trên mạng xã hội thông báo nhập viện cấp cứu sau khi bị một con dơi tấn công. Trong bức ảnh chụp tại bệnh viện, ông giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan sau sự việc không mong muốn.

Charles Robinson nhập viện sau khi bị dơi cắn. Ảnh: @wwerobinson.

Ngoài hình ảnh bản thân nằm trên giường bệnh, Charles Robinson còn đăng kèm đoạn video ghi lại khoảnh khắc bác sĩ tiêm thuốc. Trong phần chú thích, ông viết: "Một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới vào lúc 2h sáng và bị dơi cắn. Đúng vậy, một con dơi. Bốn giờ sau, tôi ở trong phòng cấp cứu cùng sáu mũi tiêm".

Ở một tấm hình khác, Charles Robinson chia sẻ bức ảnh về "thủ phạm" với sự thích thú: "Đây là thủ phạm đã cắn được tôi. Thật dễ thương". Trong khi đó, hàng loạt người theo dõi bày tỏ sự bất ngờ kèm những lời trêu đùa dành cho huyền thoại WWE.

"Điều này có nghĩa là bạn là Batman phải không?", "Charles 'Batman' Robinson", "Charles giờ đã có sức mạnh của Undertaker", "Chuyện này thật thú vị", khán giả bình luận về sự việc.

Charles Robinson đã làm việc tại WWE từ năm 1995 và từng xuất hiện trên võ đài với vai trò là trọng tài và trợ lý cho các đô vật. Ông từng làm trọng tài chính nhiều trận đấu quan trọng trong khuôn khổ giải đấu. Hồi tháng 7, Charles Robinson gãy xương sườn sau khi bị huyền thoại WCW Bill Goldberg vật ngã trong trận đấu giải nghệ.

Nhật Long

