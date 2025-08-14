Trịnh Ký Phong bị bắt vì dâm ô trẻ em

Trịnh Ký Phong chính thức bị bắt giữ vì cáo buộc xâm hại trẻ em. Trước đó, doanh nhân này được biết đến khi đóng phim Châu Tinh Trì hay đầu tư dự án "Mỹ nhân ngư".

Theo trang 8 world, doanh nhân kiêm diễn viên Trịnh Ký Phong, người bị cáo buộc có hành vi dâm ô trẻ em và từng bị tạm giữ hồi đầu năm nay, đã chính thức bị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ vào ngày 12/8.

Theo lời khai của một nạn nhân, khi khoảng 13 tuổi, cô bị Trịnh Ký Phong mượn cớ đóng phim để quấy rối và thực hiện hành vi dâm ô. Nam diễn viên còn viện lý do thay vai để dụ cô tới khách sạn, nhưng cô may mắn thoát nhờ cuộc gọi kịp thời từ một cô gái khác. Nạn nhân cho biết hầu như các nữ diễn viên trong đoàn phim đều từng bị Trịnh Ký Phong cưỡng hôn, trong đó người nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Ngoài ra, Khám Lâm Na, một diễn viên từng đóng chung với Trịnh Ký Phong trong Mỹ nhân ngư, cũng lên tiếng tiết lộ mình từng bị gã quấy rối tình dục khi mới 12 tuổi. Khi đó, cô tham gia tuyển vai tiên nữ trong bộ phim Truyền kỳ Trư Bát Giới. Sau khi phim khởi quay, gã nhiều lần sàm sỡ và đe dọa cắt cảnh hoặc thay vai nếu cô không nghe lời.

Người này còn cho biết có nhiều diễn viên trong đoàn cũng bị Trịnh Ký Phong quấy rối tình dục, thậm chí còn gạ gẫm sẽ được vai chính nếu ngủ cùng.

Trịnh Ký Phong chính thức bị bắt giữ hôm 12/8. Ảnh: Weibo.

Trịnh Ký Phong từng xuất hiện trong bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì với vai Tổng giám đốc Trịnh. Ngoài đời, Trịnh Ký Phong cũng là một doanh nhân thành đạt, sở nhiều công ty và còn tham gia đóng phim, đầu tư sản xuất...

Theo trang 8 world, chiếu theo Điều 237 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội dâm ô trẻ em thông thường bị phạt tù tối đa 5 năm. Tuy nhiên, vụ việc của Trịnh Ký Phong có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, số nạn nhân lớn và lợi dụng chức vụ để gây án. Giới luật sư nhận định ông có thể đối mặt mức án từ 5-15 năm tù.