Huyền thoại MU phát ngôn tranh cãi về Arsenal

  • Thứ sáu, 8/5/2026 06:00 (GMT+7)
Cựu danh thủ Paul Scholes tuyên bố Arsenal không phải đội bóng đủ tầm để được nhớ như những nhà vô địch vĩ đại.

Arsenal có cơ hội lớn để giành cú đúp danh hiệu cao quý mùa này.

Đoàn quân của Mikel Arteta hiện dẫn đầu cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 23 năm. Arsenal cũng vượt qua Atletico Madrid để vào chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5.

Tuy nhiên, Scholes vẫn cảm thấy không bị thuyết phục. Trong chương trình "Stick to Football" của The Overlap, huyền thoại Manchester United tuyên bố Arsenal là đội bóng nhàm chán và không xứng đáng được xếp chung hàng với những tập thể vĩ đại trong lịch sử Premier League.

"Tôi không nghĩ đây là đội vô địch hay nhất mà chúng ta từng thấy. Sau nhiều năm nữa, người ta sẽ không nhắc đến họ như những đội MU huyền thoại", Scholes nói.

Cựu tiền vệ người Anh cho rằng Arsenal thiếu những chiến thắng mang tính biểu tượng trước các đối thủ lớn.

"Họ chưa thắng được Man City hay Liverpool, những đội mạnh nhất nhiều năm qua. MU cũng từng đánh bại họ. Muốn trở thành đội bóng lớn thực sự, bạn phải thắng những trận như thế", Scholes nhận xét.

Lối đá của Arsenal bị Scholes chê bai.

Không dừng lại ở đó, ông còn chê lối chơi của Arsenal thiếu cảm xúc và khó tạo sức hút với khán giả trung lập.

Cựu danh thủ 51 tuổi cho rằng Arsenal không phải đội bóng khiến ông muốn bật TV để theo dõi thường xuyên, đồng thời nhận xét lối chơi của họ khá nhàm chán khi David Raya và các trung vệ liên tục chuyền bóng qua lại.

Những phát biểu này nhanh chóng tạo ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Scholes đang quá khắt khe với Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của Arteta chỉ còn cách cú đúp lịch sử vài trận đấu nữa.

Đội kiếm nhiều tiền thưởng Champions League nhất mùa này

Nhờ thành tích vào chung kết và duy trì thành tích bất bại từ đầu giải, Arsenal đang dẫn đầu danh sách tiền thưởng tại Champions League mùa này.

14 giờ trước

Arsenal ra quyết định gây sốc với MU

Arsenal gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi được cho là theo dõi sát tình hình của Marcus Rashford, sau khi vồ hụt Kobbie Mainoo.

23 giờ trước

Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

25:1501 hôm qua

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Đào Trần

Arsenal Paul Scholes MU Premier League Champions League

