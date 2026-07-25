Huyền thoại MU chỉ trích chính sách của CLB

Nicky Butt cho rằng Manchester United đã đi quá xa khi hạn chế tài khoản vé mùa của nhiều CĐV chỉ vì họ chuyển vé cho người thân và bạn bè.

MU tiếp tục triển khai chính sách hạn chế phe vé. Ảnh: Reuters.

"Nếu bạn đã bỏ tiền mua vé mùa thì phải có quyền chuyển cho người khác sử dụng", Nicky Butt lên tiếng chỉ trích chính sách kiểm soát vé mùa mới của Manchester United sau khi nhiều cổ động viên bị khóa hoặc hạn chế tài khoản trong chiến dịch chống phe vé trước mùa giải 2026/27.

Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" cho rằng CLB cần phân biệt rõ giữa hành vi đầu cơ vé để trục lợi và việc người hâm mộ chuyển vé cho người thân khi không thể đến sân. Theo Butt, việc chia sẻ vé trong phạm vi gia đình hoặc bạn bè không nên bị xem là vi phạm.

Phát biểu với Paddy Power, Butt nhấn mạnh ông phản đối nạn phe vé ở mọi sự kiện thể thao, nhưng không đồng tình với cách Manchester United đang áp dụng. Ông đặt câu hỏi rằng nếu một người sở hữu vé mùa muốn chuyển vé cho con, cháu hoặc bạn bè thì điều đó gây hại gì, miễn là không bán lại để kiếm lời.

Làn sóng tranh cãi bùng lên sau trường hợp của Ruari, một CĐV mới 6 tuổi nhưng đã sở hữu vé mùa. Tài khoản của cậu bé vẫn bị hạn chế dù gia đình đã gửi đơn kháng cáo.

Việc triển khai chính sách bán vé mới của MU gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: Reuters.

Mẹ của Ruari cho biết bà chỉ quản lý vé cho nhóm gồm 19 người thân và bạn bè để mọi người có thể ngồi cùng nhau tại Old Trafford. Bà khẳng định không hề bán vé kiếm lời, còn những chỗ ngồi không sử dụng đều được chuyển qua hệ thống chính thức của CLB.

Theo BBC, Manchester United giải thích rằng mô hình hoạt động của tài khoản cho thấy vé được quản lý ngoài quy trình được cấp phép. Tuy nhiên, CLB cũng không cáo buộc gia đình Ruari bán lại vé hay sử dụng công cụ tự động. Gia đình đã tiếp tục gửi đơn kháng cáo sau khi mô tả phản hồi đầu tiên từ CLB là một "lá đơn từ chối tự động bằng AI".

Hiện tài khoản của Ruari vẫn bị khóa sau khi Manchester United giữ nguyên quyết định, đồng nghĩa gia đình nhiều khả năng sẽ không thể dự trận mở màn Premier League gặp Hull City. CLB cho biết chiến dịch chống phe vé mùa trước đã thu hồi hơn 14.000 vé, trị giá trên 1 triệu bảng, trước khi phân phối lại qua các kênh chính thức.

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